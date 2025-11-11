今日11日も、まるで冬のような天気分布です。北陸から北の日本海側では雨や雪が降るでしょう。特に北海道では市街地でも積雪が増える恐れもあります。関東から九州は晴れる見込みです。

北海道は半日で30cm近く積雪したところも

今日11日は北日本を中心に「西高東低」の冬型の気圧配置になっています。昨日から、北日本の日本海側で雪や雨が降ったりやんだりしていて、北海道の内陸部や東北の山間部を中心に積雪となっています。午前11時の時点での積雪は、北海道上川町・層雲峡で21cm、北海道夕張市では33cm、青森県酸ケ湯では38cmとなっています。北海道夕張市では昨日午後11時の積雪が5cmでしたので、半日で30センチ近く新たに雪が降り積もったことになります。





このあと午後も雪が降りやすく、積雪がさらに増えるところもありそうです。

北海道は雪降りやすく、風かなり冷たい 関東から九州は青空広がる

北海道では特に道北や道央を中心に断続的に雪が降るでしょう。市街地でも積雪がさらに増える恐れもあります。車の運転などはご注意ください。さらに日中の気温も上がりにくいです。札幌市の最高気温は4℃の予想。ここに冷たい風も吹きつけます。いっそう寒く感じられそうです。



関東から九州にかけては晴れるところが多い見込みです。今日は冷たい風もおさまり穏やかでしょう。日中の気温は20℃近くまで上がるところも多く、日差しのぬくもりが感じられそうです。ただ日が沈んでからは、気温が急降下するところも多いです。帰りが夜になる方は、羽織るものをお持ちください。



沖縄では雨が降ったりやんだりするでしょう。台風26号の影響で風が強まり、瞬間的に30メートルの暴風が吹くおそれもあります。加えてうねりを伴った高波に十分な注意が必要です。

沖縄では大雨の恐れ 土砂災害など十分注意

沖縄では、今日11日の午後は雨の強まりに注意が必要です。



沖縄付近には前線が延びています。その前線に向かって、台風を取り巻く非常に湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発になりそうです。



沖縄は午後も断続的に雨が降るでしょう。局地的に、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れもあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分にご注意ください。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。