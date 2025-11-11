12日(水)以降は太平洋側を中心に晴れる日が多く、日ごとの寒暖差が大きくなりそう。17日(月)から18日(火)は今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、日本海側は冬の嵐に。晴れる太平洋側も北風が吹いて、初冬の寒さ。

週明けは雪の範囲が広がる 寒暖差が大きい

明日12日(水)は北陸から北海道の雨や雪もやんで、天気が回復するでしょう。15日(土)にかけては、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、前線や台風26号の影響で、沖縄県の先島諸島や沖縄本島地方は14日(金)にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。台風が沖縄に近づく頃には温帯低気圧に変わる見込みですが、雨雲が発達しやすいでしょう。海上ではうねりを伴った高波に注意が必要です。





16日(日)から17日(月)は低気圧や前線の影響で、日本海側を中心に雨が降るでしょう。前線が通過したあと、今シーズン一番の強い寒気が流れ込む予想です。17日(月)の午後は雪の範囲が広がり、18日(火)は北海道と東北では平地も雪。ふぶいて見通しの悪くなる所があるでしょう。北陸から山陰は山沿いを中心に雪が降り、太平洋側にも雪雲が流れ込みそうです。最高気温は、平年並みか高い日が多いでしょう。九州から関東では20℃以上の日もありますが、日ごとの気温差が大きくなります。18日(火)は全国的に平年より低くなり、仙台で8℃、札幌は2℃と、師走の寒さの所が多いでしょう。北風が強まる影響で、実際の気温よりも寒く感じられそうです。体調管理にご注意ください。

太平洋側ほど晴天・乾燥

19日(水)以降、九州から関東では晴れの日が続くでしょう。東北や北海道の太平洋側も、山沿いでは雨や雪の降る所がありますが、おおむね晴れる見込みです。北陸や東北・北海道の日本海側は寒気の影響を受けやすく、21日(金)頃と24日(月)振替休日は雨や雪が降るでしょう。



最高気温は平年並みか高いものの、九州から関東では17℃前後の日が多くなりそうです。昼間でも空気がヒンヤリと感じられるでしょう。朝晩は内陸を中心に冷え込み、市街地でも紅葉が進みそうです。北陸や東北、北海道はこの時期らしい気温の日が多いでしょう。札幌では最低気温が0℃未満の冬日の日もあり、寒さ対策が必要です。