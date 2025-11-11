群を抜く成長率

英国の自動車ブランドであるMGは近年、2019年から2023年までのわずか4年間で英国新車販売が1万3000台から8万1000台へと620％も飛躍した。遠い昔、歴史の記録を遡れば、この驚異的な成長を上回る爆発的成功もあったかもしれない。

しかし、仮にあったとしても誰も覚えていないだろう。MGは今、前例のない記録を樹立したと断言できそうだ。競合他社が同じような好業績を達成することは難しいだろう。英国市場が1年で230万台から160万台へと音を立てて崩壊する中（コロナ禍の初年度に実際に起きた現象）、MGは業績を維持できた。



MGは一時期の低迷から抜け出し、成長軌道に乗っている。

このように逆風の中でも驚くべき躍進を遂げたことで、MGは英国の自動車業界の成功史に永く刻まれるだろう。

これが、AUTOCARがMGを2025年の「年間最優秀メーカー（Manufacturer of the Year for 2025）」に選んだ理由の1つだ。他の理由としては、英国主導のデザイン部門の活躍が挙げられる。同部門はロンドン・メリルボーンのマダム・タッソー蝋人形館からほど近い、MGモーターUK本社ビルの最上階に構えるコンパクトなスタジオを拠点としている。

デザイン責任者のカール・ゴッサム氏が率いるこのチームは、大ヒットを飛ばした『MG4 EV』や、最新スポーツカー『サイバースター』など数々の成功作を手掛けている。ただし、その作品の多くは公表できないという。

一体、どうやってここまで成長できたのだろうか？

ブランドが秘めた潜在力

2005年に英国資本から離れた後、MGは長らく低迷を続けた。年間5000台を生産する時期もあったが、目立った成功は収められていない。

しかし、風向きが変わった。欧州本部長ウィリアム・ワン氏は、英国商業責任者のガイ・ピグナキス氏と製品企画責任者デイビッド・アリソン氏（いずれも業界経験豊富な幹部）を招き入れ、志を同じくするチームと共にでMGを成長軌道へと導いたのだ。



英国商業責任者ガイ・ピグナキス氏

ピグナキス氏とアリソン氏は成果を誇りにしているが、その功績はさまざまな要因によるものだとして、自らの手腕については謙虚に言及を避けている。

2人ともMG移籍前から自動車販売業界で経験を積み、かつて「急成長メーカー」と持てはやされたヒョンデの台頭においても重要な役割を果たしていた。当時の英国ディーラーグループの経営者たちと同様、彼らは英国市場に大量流入し始めた中国車に可能性を感じていた。

特に、ピグナキス氏は売却前の「旧MG」で商業責任者を務めていた経験から、すでに同ブランドの潜在力を認知していた。当時担当していたディーラーグループに対し、「新MG」の店舗を開設するよう説得し、販売が急拡大した際にはさらに3店舗の追加出店を支援したのだ。

「ウィリアム・ワン氏がわたし達を訪ねてきたんです」とピグナキス氏は当時を振り返る。「そこで皆でMGの未来について話し合い、フォードやヴォグゾール、ステランティス傘下のブランドなど、他のフランチャイズとの連携を決めました。MGに対する高い認知度と愛着を基盤に展開できると確信していました」

優れたコストパフォーマンス

MGは初のEVモデル『ZS』の投入を機に、ロケットブースターに点火したかのように急成長を始めた。競合他社のモデルが標準装備を減らし、保証期間もMGの7年より大幅に短い中で、MG車は価格も他社の75％程度という圧倒的なコストパフォーマンスを誇った。それが販売を牽引した。

移動を嫌う顧客心理を汲んだ販売店の巧みな配置も大きく貢献した。その後、英国スタイルの実用的なEV、MG4が2万5990ポンド（約530万円）で登場し、再び注目を集めると同時に、英国人ユーザーに手頃なEVを「売り込む」ことに成功したのである。



MGの飛躍を確実なものとした『MG4 EV』

MG幹部はこの反響の大きさに驚いただろうか？

「まったく驚かなかった」とアリソン氏は言う。「MGにはブランド名、販売網、装備、保証がありました。技術面でも多くの競合他社を追い越していました。もう1つ、わたし達はEV市場が従来よりブランドに依存しない傾向にあることに気付きました。伝統的なメーカーは、かつてのような顧客への影響力を失っていたのです」

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）