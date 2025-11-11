『ハンター×ハンター』最新話、マチ出てくる？ 冨樫義博の意味深な投稿に反響「可能性高くない！？」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が10日、自身のXを更新。幻影旅団のマチを描いたホワイトボードを公開すると、ネット上で大きな話題となっている。
【画像】久々に見た！冨樫先生が描いたマチ 『HUNTER×HUNTER』落書き
最近は連日、最新原稿をアップしているが、この日はマチを描いたホワイトボードを投稿。「No426ペン入れ開始！」と進捗状況を報告。
ホワイトボードには、マチの絵が描かれておりファンは「期待してると同時に当該キャラによからぬフラグが立たないか心配」「えーーマチを描いたってことはマチが出てきた可能性高くない！？！？まじで！！？？王位継承から一気に進んで旅団とヒソカの原稿されてる！？冨樫先生ありがとうございます」「冨樫の直筆マチ！！！！感謝！」。
「ホワイトボードにこんなマチ描いちゃったら永久保存するしかなくなっちゃうじゃない」「マチとは珍しいですね！」「マチ目力が強い、、復讐鬼になりヒソカを探して船を彷徨っているんだろうか」などの声が出ている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
