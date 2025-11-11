三田寛子、35年前…自身の“婚約会見”ショット公開 「感謝と緊張で頭が真っ白でした」振り返り
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が11日、自身のインスタグラムを更新。きのう行った息子・橋之助（29）の婚約発表を振り返った。
【写真】三田寛子、35年前の“婚約会見”ショット
きのう都内で、橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が会見を開き、婚約を発表した。三田は投稿で「橋之助と愛未ちゃんが婚約発表をさせて頂きみなさまから温かいお祝いやお励ましの御言葉を頂戴して ありがとうございます」と感謝をつづり、「二人は感謝の気持ちを胸に初心を大切に頑張れることでしょう」「どうぞ宜しくお願い申し上げます」とつづった。
また、自身の婚約発表会見の写真を添えて「昨夜古いアルバムを引っ張り出してながめていました」「35年前 私が婚約発表会見で身につけた着物を愛未ちゃんがこの度着てくれたのでした」と明かした。
さらに「この着物を選んでくれたのは七代目中村芝翫であった義父で 実家の両親が仕立てて娘の晴れ舞台を整えてくれ 未熟者の2人のスタートは愛情に包まれ感謝と緊張で頭が真っ白でした」と振り返り。「ご贔屓下さる皆様や支えて下さる関係者の皆様 一門みんなに愛されるように2人で努力していってほしいです」と期待を寄せ、「会見の写真二人からもらったら投稿させて頂きます」と呼びかけた。
【写真】三田寛子、35年前の“婚約会見”ショット
きのう都内で、橋之助と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が会見を開き、婚約を発表した。三田は投稿で「橋之助と愛未ちゃんが婚約発表をさせて頂きみなさまから温かいお祝いやお励ましの御言葉を頂戴して ありがとうございます」と感謝をつづり、「二人は感謝の気持ちを胸に初心を大切に頑張れることでしょう」「どうぞ宜しくお願い申し上げます」とつづった。
さらに「この着物を選んでくれたのは七代目中村芝翫であった義父で 実家の両親が仕立てて娘の晴れ舞台を整えてくれ 未熟者の2人のスタートは愛情に包まれ感謝と緊張で頭が真っ白でした」と振り返り。「ご贔屓下さる皆様や支えて下さる関係者の皆様 一門みんなに愛されるように2人で努力していってほしいです」と期待を寄せ、「会見の写真二人からもらったら投稿させて頂きます」と呼びかけた。