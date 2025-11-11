チロルチョコ新作♡ビッグチロル＜ゴールド＞が11月17日発売

チロルチョコから、人気の定番フレーバーを詰め込んだ「ビッグチロル＜ゴールド＞」が2025年11月17日より全国発売♡黄金に輝く華やかなパッケージで、ほろ苦コーヒーヌガー、なめらかミルク、サクサクビス、カリカリアーモンドの4種類をお得に楽しめます♪自分用にも、プレゼント用にもぴったりのチョコレートBOXです。

プレミアム感のあるゴールドBOX



「ビッグチロル＜ゴールド＞」は、チロルチョコの台形型を大きくしたBOX商品♡個包装はキラキラのゴールドデザインで、定番の4フレーバーが華やかに変身。

270円（税込）で11個入り（アーモンド・コーヒーヌガー・ビス各3個、ミルク2個）と手軽に購入できるため、プレゼントにもぴったりです。

定番フレーバーを贅沢アソート



BOXには、1990年発売以来の人気ナンバーワン「ミルク」、ほろ苦「コーヒーヌガー」、サクサク食感の「ビス」、カリカリ食感の「アーモンド」をアソート♡

食感や味わいが異なるので、最後まで飽きずに楽しめます。個包装デザインはミルク・アーモンドがランダム封入で、開ける楽しみも♪

ビッグチロル＜ゴールド＞で特別なひとときを



11月17日発売の「ビッグチロル＜ゴールド＞」（270円・税込）は、ほろ苦コーヒーヌガーやなめらかミルク、サクサクビス、カリカリアーモンドの4種入りで、食感の違いも楽しい♡

ゴールド個包装の華やかなBOXは、友達や家族へのギフトにもおすすめです。全国の販売店や公式オンラインショップで手に入れて、特別なひとときを楽しんでください。