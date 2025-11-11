次々と出てくる、ママの愛情たっぷりなご飯を台所からリビングへ運ぶ男の子の動画が、Instagramで話題です。ご飯を取りに来たと思いきや、よく見ると……！？美味しそうなご飯に反応する、微笑ましい瞬間に「『ぺろんぺろん』、ツボです（笑）」「何回も見ちゃいました」と反響が寄せられました。



【動画】思わず『ぺろんぺろん』…！食卓へご飯を運ぶ息子さん

動画は、キッチンでパスタが入ったお皿をママが持っているところから始まります。リビングから走ってきた、お風呂あがりの男の子。一目散にパスタのお皿を受け取りに。今日のご飯のメインは、鶏肉とトマトのパスタ。慣れた手つきで両手でしっかりと受け取ると、リビングのテーブルへと運びます。



パスタを運んだ男の子は、次のポテトサラダが乗ったお皿をとりに戻ってきました。「次はなんだろう」と走ってきたと思いきや、勢いがあまりポテトサラダのお皿にコツンとぶつかってしまいます……。お皿に可愛らしくお口をぶつけると、男の子は気にもせず、ポテトサラダを運んでいきます。



そして、ポテトサラダを運び終わると、また次のお皿を取りに来た男の子。お皿に乗っているマグロのあらのグリル焼きを見て、食べたくて仕方がなくなってしまったのか……！『ぺろんぺろん』と何度か舌を出してしまう、可愛らしい姿が映ります。



そして最後は、白菜たまごスープが入ったお皿。「今日はこぼさずにいけるのか…？」というテロップとともに、スープをゆっくりとママから受け取る男の子。両手でお皿を持って、『おいしょ、おいしょっ』と運ぶと、リビングで待つパパにバトンタッチ！無事に全部のお皿を運び終えたところで、動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠mii_5han）に話を聞きました。



ーーご飯を運ぶ姿を、動画に残すようになったきっかけは？



「日々のご飯の記録と成長の記録として撮り始めました」



ーー美味しそう…とペロっと舌を出す姿がありました。普段から、食べることが好きなお子さんですか？



「離乳食をはじめたころから、食べ物はなんでも好きです！量も結構食べます」



ーー毎日の食事で気を付けていることや、意識していることがあれば教えてください。



「とにかく体が大きくて、体重も重いので、なるべく野菜を多めに食べられるように心がけてます。見た目でも楽しめるように、彩りやお皿にも気をつけて盛り付けています」



ご飯をこぼさないように慎重に運ぶ、男の子の愛らしい姿に多くのコメントが寄せられました。



「自分で運ぶの偉い！何往復もちゃんと確認しながら！全部準備されて食べるだけにしないママさんも、バトンタッチでサポートするパパさんも素晴らしい」

「もう可愛すぎて可愛すぎて、何回も見ちゃいましたww『ペロンペロン』ツボです（笑）」

「歩き方も喜び方も、全部全部可愛すぎます〜！こんなに喜んでくれたら嬉しいですね」

「すごーい大ご馳走！！美味しそう♡一生懸命に運んでて可愛い」



Instagram（＠mii_5han）では、彩り鮮やかなご飯と、一生懸命にご飯を運ぶ男の子のほっこりする日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）