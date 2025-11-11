Photo: Daisuke Ishizaka

ガジェットだけではありませんが、「あちらを立てればこちらが立たず」といったプロダクトは珍しくありませんよね。

イヤホンで考えてみると、音質は良いけど装着感がよくないとか、機能的で便利だけど音質がイマイチなど。こういったトレードオフはよくある話です。

谷田貝「あーあ、良いワイヤレスイヤホンが見つからないなぁ」

編集部員の谷田貝（やたがい）も、まさにイヤホンのトレードオフで悩んでいる最中。理想のワイヤレスイヤホンを探しているものの、なかなか「これだ」といったものに出会えないんだとか。

と、そこに編集部員の佐孝（さこう）がやってきました。元々プロのミュージシャンである彼は、イヤホンにも一家言あるオーディオ好きです。

佐孝「なにか悩んでるの？」

谷田貝「ワイヤレスイヤホンが欲しいんですけど、理想のモデルが全然見つからないんですよ」

と語る谷田貝。

佐孝「なーるほどね……。谷田貝さん、まだイヤホン選びで消耗しちゃってるの？」

谷田貝「ちょっとなんですかその言い方。じゃあ佐孝さんは消耗してないんですか？」

佐孝「理想のイヤホンを探してるなら、あらゆる要素を両立させているAVIOTのイヤホンを検討してみて欲しいんだよね」

と、AVIOTのワイヤレスイヤホンを紹介する佐孝。何やら熱烈なイヤホンプレゼンが始まりそうな予感ですよ。

イヤホンの悩み、教えてよ

佐孝「ちなみに、谷田貝さんはどんな点でイヤホン選びに悩んでるの？」

谷田貝「私もいくつかワイヤレスイヤホンは買ったことがあります。でも、ノイズキャンセリングが強すぎて耳が疲れてきたり、長時間着けてると耳が痛くなったりとか、失敗したこともあって」

ワイヤレスイヤホンは種類も豊富で、自分にピッタリな製品と出会うのはかなり難しいですよね。音質を求めるのか、あるいは利便性やデザインを求めるのかなど、個人個人でニーズも異なってきます

谷田貝「もう自分にどんなイヤホンが合うのかがわからなくなっちゃって…イヤホン迷子状態なんですよ」

佐孝「なるほどね。ワイヤレスイヤホンって値段もピンキリだし、例えば音質に特化したモデルは音質以外の要素が物足りなくなったりと、要素のトレードオフを感じやすい製品と言えるんだよ」

谷田貝「もう、全部が最高のイヤホンって無いんですか？ 音質もデザインも機能も全部諦めてないみたいなやつ」

佐孝「僕のオススメしてるAVIOTは、まさにその全部盛りを諦めてないメーカーなんだ。音もノイズキャンセリングもフィット感も妥協無しで、その姿勢も好きなんだよね」

谷田貝「へー。なにかオススメのモデルってありますか？」

妥協なきコスパモデルと、業界初の革新的モデル

佐孝「もちろんあるよ。まずはこの『TE-W1-PNK』、無線ピヤホン8とも呼ばれてるね」

谷田貝「ピヤホンってなんですか？ ピって鳴るイヤホン？」

佐孝「凛として時雨というバンドのドラマー・ピエール中野さんが監修したAVIOTのイヤホンのことだよ（ピッとは鳴らないよ）。ピエール中野さんは多くのピヤホンを監修してきたけど、このモデルは価格も含めたバランス感が優秀なんだ」

「無線ピヤホン8」は、AVIOTの「TE-W1」をベースとしたモデル。このモデルは音質と価格のバランスで高い評価を得ており、コアなオーディオファンからも愛されています。公式ストアでの価格は1万9800円（税込）

佐孝「もう1機種はこれ、『TE-ZX1-PNK』。無線ピヤホン7ともいうね」

谷田貝「こっちの方がゴージャスな見た目ですね。音はけっこう違うんですか？」

佐孝「……………」

谷田貝「な、なんですか。急に静かになって」

佐孝「いや、この大胆かつ革新的なサウンドシステムをどう伝えようかなと真剣に考えてて…」

谷田貝「そこまで真剣にならなくても良いですよ…」

「無線ピヤホン7」は、「TE-ZX1」をベースとしたモデル。AVIOTのワイヤレスイヤホンの中で頂点に位置するモデルで、ワイヤレスイヤホン界でも異例のトライブリッド5ドライバーシステムを搭載していることが大きな特徴。公式ストアでの価格は4万9500円（税込）

佐孝「『無線ピヤホン8』はお手頃な価格だけど普段使いしやすい機能が詰まったモデル、『無線ピヤホン7』は音質を追求し、かつ使い勝手も考えられたハイエンドモデル。だからまずは、コスパモデルとして『無線ピヤホン8』を紹介するね」

谷田貝「お願いします」

「音の迷い」を断ち切る、妥協なきサウンドシステム

佐孝「ちなみに谷田貝さんは、イヤホンのドライバーってわかる？」

谷田貝「ふわっと理解はしてますが、説明してと言われると難しいレベルの理解ですね…」

佐孝「OK、じゃあ簡単にドライバーの説明をするね」

佐孝「ドライバーは、デジタルの音楽データを振動に変えて音を創るパーツのこと。いわばイヤホンの音を決定づける心臓部のようなパーツで、どのメーカーもこだわってるポイントなんだ。ダイナミックドライバー型が主流だけど、『無線ピヤホン8』はこのダイナミックドライバーを同軸（一直線上）に2つ並べてるんだよ。これってすごく画期的で、マジで音質にこだわってるなって…」

谷田貝「ドライバーのことになると急に元気になりますね」

佐孝「もちろんそれだけじゃない。映画館やライブ会場の真ん中に放り込まれたように音が楽しめる3Dスペーシアルオーディオにも対応しているんだよ」

谷田貝「えぇ、それは惹かれるなぁ…」

佐孝「そしてもう一つ音質で重要なのがコーデックなんだ。コーデックはワイヤレス、つまりBluetoothで通信する際の規格のことで、いかにイヤホンの音質が良くてもコーデックの影響で音質が劣化することもある」

コーデックは、SBCやAAC、aptXなどが一般的。特にaptXやLDACはデータ量が多く、高音質なコーデックとして普及しています

佐孝「『無線ピヤホン8』はハイレゾ再生が可能なLDACコーデックに対応してるから、ワイヤレスでの音質は問題なし。じゃあ次は『無線ピヤホン7』について紹介するけど、これはマジで、マジでヤバいんだよ…」

佐孝「ドライバーがイヤホンにおいて重要なパーツというのはさっき話したよね。じゃあこの『無線ピヤホン7』のドライバーはどうなのかっていうと、なんと3種類のドライバーを合計5基も積んでいるんだよ」

谷田貝「へぇ、それって珍しいんですか？」

佐孝「ワイヤレスイヤホンでの複数ドライバーは珍しいね。しかも構成がダイナミックドライバー、平面磁気駆動型ドライバー、BA（バランスド・アーマチュア）ドライバー3基の合計5基というハイブリッドな構成。BAを組み合わせたイヤホンは類例があるけど、平面磁気駆動型を搭載したモデルはマジで珍しい。そもそも平面型ドライバーは静電型と磁気型があるんだけどどちらもヘッドホンの世界では憧れアイテムで、鳴らしにくいという弱点をダイナミックとの複合で補ってきたのはほんと技術の賜物で…」

谷田貝「あ、はい」

佐孝「…と、とにかく、『無線ピヤホン7』はワイヤレスイヤホンでは異質ともいえるドライバー構造をしてるんだ。もちろん音質にも貢献していて、楽器の分離感や臨場感が圧倒的。まるで目の前で演奏してもらってるかのようなサウンドが味わえるんだよ」

谷田貝「音質にはこだわりたいからかなり気になります」

佐孝「もちろん『無線ピヤホン8』と同じく、『無線ピヤホン7』もLDACコーデックに対応している」

谷田貝「そう聞くと『無線ピヤホン7』もすごく魅力的ですね」

佐孝「2つのモデルに共通した特徴もあるんだ。ドライバーやコーデック以外の要素も音質に影響を与えるんだけど、例えばイヤホンのココ。出っ張ってるのわかる？」

Photo: Daisuke Ishizaka

佐孝「この部分はダックテール形状といって、装着したときに耳に引っかかるから、落ちにくさやイヤホン全体のフィット感が向上するんだ。このダックテール形状は紹介している2種類のイヤホンにも共通してる」

無線ピヤホン7は、複雑なダックテール形状を実現するため、イヤホンのシェルは積層造形技術で作られています。大ぶりながら重心バランスも良好。装着するとしっかり安定してくれます。 無線ピヤホン8のシェルは、無線ピヤホン7が持つ優れた装着感の形状を金型成型で再現しています。これにより、価格を抑えつつ優れた装着感を実現しています。

谷田貝「フィット感はイヤホンの快適さにしか影響しないと思ってたけど、音質面でも良い効果があるんですね」

佐孝「他にも、無線ピヤホン8と無線ピヤホン7は、プロが用いるカスタムIEMでも採用されている金属製ノズルが使われているんだ。これによって不要な音の共振を抑えられる。とにかく高音質を実現するための仕組みに余念がないのがAVIOTなんだよ」

谷田貝「なるほど、ドライバーのことはとにかく、音質がすごいのはわかりました」

佐孝「もうちょっとドライバーについて語ろうか？」

谷田貝「あ、結構です」

「使いやすさ」の迷いを断ち切る、頼もしいスペック

谷田貝「じゃあ今度は、音質以外のことも教えて下さい。ノイズキャンセリングとかバッテリーとか、あと防水性能も欲しいですね」

佐孝「ノイズキャンセリングに関しては『無線ピヤホン8』と『無線ピヤホン7』、どちらも高い性能があるよ」

谷田貝「ノイズキャンセリングは絶対必要です」

佐孝「『無線ピヤホン8』には、屋外のノイズだけでなく耳の中で生まれるノイズも検出するため、左右計4基のマイクを搭載。騒音の量に応じてノイズキャンセリングの強さが変化する『アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング』が、電車でもカフェでも静けさを提供してくれるんだ」

谷田貝「静かな場所でノイズキャンセリングが弱くなってくれるのはいいですね」

佐孝「『無線ピヤホン7』には、強力なノイズキャンセリングで騒がしい環境でも音楽を楽しめる『ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング』が採用されているんだ」

谷田貝「ノイズキャンセリングにも違いがあるんですね」

佐孝「そう。そして、防水性能はどちらもIPX4相当。いわゆる生活防水だね。さらに2台のデバイスに接続できるマルチポイントに対応してるから、スマホだけでなくPCとの接続もスムーズだよ。オンライン会議でも使えるね」

谷田貝「オンライン会議はしょっちゅうやってるので、マルチポイントはとても助かります」

佐孝「明確に違ってくるのはバッテリー時間かな。『無線ピヤホン8』は連続再生で約16時間、ケース充電込みだと最大約50時間。しかも無線充電にも対応している。『無線ピヤホン7』は連続再生が約8時間、ケース充電込みで最大約20時間。こちらは無線充電に対応していない。連続再生時間は倍違うんだけど、僕としては8時間の連続再生でも充分すぎると思うよ」

谷田貝「なるほど…。ほぼ1日中イヤホンを使うなら16時間のバッテリーは魅力ですけど、通勤のときに1〜2時間使用するくらいなら充電頻度はそこまで気にしなくて良さそうですね」

佐孝「あとはどちらもカラビナ付きのセミハードケースが付いてるので、イヤホンケース自体も守れる点かな。もちろんイヤーピースも付属してるし、『無線ピヤホン7』はウレタンのイヤーピースも付属してるよ」

谷田貝「ケース付きは嬉しいですね。イヤホンケースを落とさないようにケースに入れたいことも多いので、はじめから同梱してくれてるのは助かります」

イヤホン迷子、どちらを選ぶ？

佐孝「まとめると、『無線ピヤホン8』はコスパに優れた万能モデルで、イヤホンを毎日ヘビーに使いたい人にオススメ。『無線ピヤホン7』は音質を極めたモデルで、使い勝手の良さはもちろん、とにかく良い音を味わいたい人にオススメって感じだね」

谷田貝「つまりはコスパか音質か、そういうことですよね。私のライフスタイルだとどちらも悪くないと思ったんですけど、むしろ音質の良さを私が理解できないかもしれない…」

佐孝「良い音を知るにはまずは良い音を聞くのが音楽では定番なんだけど、もし谷田貝さんが『良い音を知りたい』と考えるなら、『無線ピヤホン7』が良いと思う。ほら、ウニの美味しさも美味しいウニを食べないとわからないって言うし」

谷田貝「うーん、でも『無線ピヤホン8』の16時間バッテリーは安心感があるし、何より価格が手頃なのも助かるんですよねぇ…。そもそも音質も充分に良いと思いましたし」

佐孝「イヤホン本体だけで半日以上もバッテリーがもつのは、業界でもトップクラスだと思うよ。充電という日常の手間を省けるのは利点だね」

谷田貝「……よし、決めました。私が選ぶワイヤレスイヤホンは──」

そのワガママ、あきらめなくても大丈夫

音質と使いやすさ。ワイヤレスイヤホンにおいてトレードオフされがちなこの2つの要素について、もう悩む必要はありません。なぜなら、どちらも兼ね備えたモデルがAVIOTにはあるから。

「無線ピヤホン8」と「無線ピヤホン7」は価格こそ異なりますが、どちらも極めて完成度が高く、音質でも便利さでも高い満足感が約束されていますよ。

もし谷田貝のようにワイヤレスイヤホン選びで迷子になってしまったのなら、AVIOTを思い出してみてください。きっと、あなたのワガママをすべて受け止めてくれるはずですから。

