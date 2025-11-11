28ºÐ¤ÇÀÂ¤Ã¤¿ºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¡£Ç¾¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¸å¤Ë»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¹ð¤²¤¿·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¸µºå¿À¤Î³°Ìî¼ê¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§½©»³½ã¤µ¤ó¡Ë¤¬11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢±Ç²è¤Î¸¶ºîËÜ¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë14Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢21ºÐ¤ÇÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢23Ç¯7·î¤Ë28ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ºî²È¤Ç±é½Ð²È¤Ç¤¢¤ëÃæ°æÍ³Íü»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ËÂØ¤ï¤Ã¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¤ß¤»¤ë²£ÅÄ¤µ¤ó
°Å¤¤¤Þ¤Þ
Ç¾¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌó£²¤«·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¡¢¿µÂÀÏº¤Î»ë³¦¤Ï°Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¸«¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¤³¤ÎÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿°Å°Ç¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤È¤Æ¤âÌµ¸ý¤Ç¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿©»ö¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â»ä¤¬¼ê¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤âºÇ½é¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤¹¤é°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ¤è¤êÀè¤ËÈà¤ÎÀº¿À¤¬»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢É÷¤äÆ÷¤¤¡¢²»¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿µÂÀÏº¤ò¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¤ÆÉÂ±¡Æâ¤ÎÄí¤ä¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤°¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡¢Âç¾æÉ×¤è¡×¤È¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀÎî¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò°ú¤´ó¤»¤è¤¦¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤É¤³¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿µÂÀÏº¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äí¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤¸¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤ÎÉ÷¤Ï¹Ã»Ò±à¤«¤é¤ÎÉ÷¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ
½Ñ¸å£±¤«·î¤Ï½ý¸ý¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿µÂÀÏº¤¬½ý¸ý¤òÁß¡Ê¤«¡Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿²¤ë»þ¤Ï¸ß¤¤¤Î¼ê¼ó¤òÎØ¥´¥à¤Ç·Ò¤®¡¢Îë¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿µÂÀÏº¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤é¡¢µ¯¤¤Æ¼ê¤ò½ý¸ý¤«¤éÎ¥¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Îë¤¬ÌÄ¤ê¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌëµã¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤ëÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÈÕ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·½ý¸ý¤«¤é»¨¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤¢¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡ÊÃø¡§Ãæ°æÍ³Íü»Ò¡¿¸¸Åß¼Ë¡Ë
¿µÂÀÏº¤¬¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤â¤è¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¤ª¸«Éñ¤¤¤ò±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¤â¿ï»þÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿µÂÀÏº¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¿Í¤¬Ã¯¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ò¤É¤¯ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¡¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×
¤¢¤ë»þ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤½¤¦Òì¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡¡¼£ÎÅ¤À¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¶áÃ¯¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Ä¡ÄÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¸À¤¤¤«¤±¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËÜÅö¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä·ÀÌó¤Ï³Î¼Â¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿µÂÀÏº¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡×
¤½¤¦¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦£±¤«·î°Ê¾å¤â¸«¤¨¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤Ã¤¿´õË¾¤âÆü¤ËÆü¤Ëºï¤é¤ì¡¢Â©»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤¬³Î¿®¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤â¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¿µÂÀÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµåÃÄ¤Ï¾ðÊó¤ò³°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤¦°úÂà¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Þ¤ÇÁû¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿µÂÀÏº¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¤ÎÉÊ¤ä¤ª¼ê»æ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸×É÷Áñ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÎÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼
¤¢¤ë»þ¡¢ÎÀÄ¹¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤ó¤À»æÂÞ¤ò£²¡¢£³¸ÄÊú¤¨¤ÆÉÂ±¡¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»æÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ª¼ê»æ¤ä¤ª¸«Éñ¤¤¤ÎÉÊ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿µÂÀÏº¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¼ê»æÆÏ¤¤¤¿¤è¡ª¡×
¡Ö¤¨¡Ä¡Ä¡×
¿µÂÀÏº¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¼ê»æ¤ÎÂ«¤ò¤Î¤»¤Æ¼ê¤Ç¿¨¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡×
»ä¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢ºÇ½é¤Î°ìÄÌ¤ÎÉõ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµ¢¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
»ä¤ÏÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤Î°ì¸À°ì¶ç¤ò²»ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÄÌÌÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼¡¤Î°ìÄÌ¤ò³«Éõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
°ìÄÌ°ìÄÌ¡¢³«¤¤¤Æ¤ÏÊÄ¤¸¡¢³«¤¤¤Æ¤ÏÊÄ¤¸¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¡¢¶»¤Ë¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê»æ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼ê½ñ¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¼ã¤¤½÷À¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¡¢¼çÉØ¡¢¹â¹»µå»ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤ÎÊý¡¹¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¡¢¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿µÂÀÏº¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä´ê¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿µÂÀÏº¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤ä¡¢Àé±©Äá¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤âËº¤ì¤ÆÆÉ¤ßÂ³¤±¡¢¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿µÂÀÏº¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿µÂÀÏº¡×
¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¿µÂÀÏº¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎÞ¤Ï¤¢¤È¤«¤é¤¢¤È¤«¤éÎ®¤ì¤ÆËË¤òÅÁ¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤Ý¤¿¤Ý¤¿¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ý¤À¤é¤±¤Ç¡¢´é¤âÀÄÇò¤¯¡¢¼¡Âè¤ËÁé¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆü¤Ç¤ÏÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¼ê»æ¤ò²¿Æü¤â¤«¤±¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿ÎÀÄ¹¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¯ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÎÏ
Æü¤¬·Ð¤Ä¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤Ï¶¯¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¼ê»æ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬µåÃÄ¤Î£Ó£Î£Ó¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤ò²¡¤·¤ÆÄí¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ï£µ·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤ÊÌÚÏ³¤ìÆü¤¬É÷¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿µÂÀÏº¤Ï½ÕÉ÷¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂ©»Ò¤ÎÀ¼¤Ïô¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ä¤ë¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤«¤é¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¿µÂÀÏº¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ëÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¡£ÌÜÉ¸¤ÏÀäÂÐ¡¢Ã£À®¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤·¡£ÉÂµ¤¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¼Â¾Ú¤·¤¿¤¤¡×
É÷¤¬¡¢¿µÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¶õ¤ËÉñ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¶¯¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÃå¼Â¤ËÃ£À®¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â»ä¤¬°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿µÂÀÏº¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É¬¤ºÃ£À®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¯¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤ÈÂ©»Ò¤Ï¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¡¢Ã£À®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ö¿µÂÀÏº¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×
»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿µÂÀÏº¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£°Å°Ç¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤ª¡¢¡ÈÌÜÉ¸¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£