迫りくる黒きモフモフの恐怖！ 代わる代わるに飼い主さんを攻めてくる子猫きょうだいが可愛すぎる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『黒き獣たちが迫り来る恐怖映像』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年春は群馬県某所から5匹の子猫兄妹を預かり巣立たせた後、7月に里親様宅のトラブルで卒業生猫のモナさんたちを緊急預かりすることに。 それと並行して、9月に次男坊猫の時雉が消化管腫瘍で緩和ケアの末に他界しました。 その4週後、三軒隣のお宅から子猫2匹を保護することになり…。

投稿者のねこかますさんがご近所で保護した子猫きょうだい。長く遅れていた離乳が完了し、食育を進めています。

ドライフードをふやかさず噛んで食べられるようになると安定するとのこと。

ご飯のあとは、遊ぼうよと甘えながらとねこかますさんへと迫りくる子猫きょうだい。黒い獣に代わる代わる襲われる様子はさながら恐怖映像ですが、実際はモフモフしてこそばゆいのだとか。

子猫レスリングはねこかますさんのすぐそばで開催。小さな黒い塊が懸命にコロコロと戦っている様子はたまらない可愛さです。

そしてすぐにまた、ねこかますさんのお腹の上で恐怖映像が再開されるのでした。

元気な子猫たちの様子にそろそろ遊ぶ空間がほしいと考えたねこかますさん。子猫たちは2階へ引っ越すこととなり、先住猫ちゃんたちの熱烈な歓迎を受けます。

そうして新しい空間を探検した後は……

ねこかますさんのお腹の上での恐怖映像が再開。場所が変わっても動じない子猫ちゃんたちです。

迫りくる小さな黒き獣たちの恐怖映像に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。

