レコーディング参加のドラマー本人が『3年Z組銀八先生』OP曲「桜風」を叩いてみた！ “野生の本人”による演奏動画に「すごーい」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『桜風 本人が叩いてみた』というゴブリエルさんの動画です。

ご視聴ありがとうございます。

ゴブリエルです。

この度、今期放送中のアニメ『3年Z組銀八先生』OPテーマ、ぼっちぼろまる「桜風」に私ゴブリエルがドラムでレコーディング参加しております！

長い歴史のある銀魂の新作に携わることが出来て感無量です…！

楽しさ、ドタバタ感を表現出来るように気合を入れて叩かせて頂きました！是非お聴き下さい！

ニコニコ動画の「演奏してみた」で実績のあるドラマーのゴブリエルさんが、新たな動画を投稿しました。ただの「叩いてみた」ではありません。放送中のアニメ『3年Z組銀八先生』のオープニングテーマ「桜風」のレコーディングに参加したことを記念した、本人による“叩いてみた”となっています。

映像が始まると、黒い服に黒頭巾といういつも通りのスタイルのゴブリエルさんが登場します。頭巾は顔が見えないほど深くかぶっており、前が見えているのかはわかりません。そんな状態で、最高のパフォーマンスを見せてくれます。

イントロが流れると、スティックをくるくると華麗に回しながら、軽快なビートで曲へと入っていきます。合間に頭をコツコツと叩く謎の動きまで見せるなど、視覚的にも飽きさせません。四分音符でシンバルを大きく振りかぶって叩く場面では、まるで身体全体で楽曲を楽しんでいるかのようです。演奏そのものはキレがあり、作品が持つウキウキするような明るさがそのまま音に乗っています。

撮影はスタジオと思われる場所で行われており、ドラムセット周りには複数のマイクが立てられています。ゴブリエルさんは以前から「録音技術も高い」と評されています。今回もその評価に違わぬ音作りとなっています。

そしてラストは、ゴブリエルさんの代名詞ともいえる“合掌ポーズ”で締めくくられます。この贅沢な演奏動画には「野生の本人」タグがつけられています。

画面越しでもしっかりと“楽しさ”が伝わってくるドラム演奏となっています。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

