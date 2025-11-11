ËÌ³¤Æ»¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬Æ±À«¤Î·§ËÜ½Ð¿È³èÌöÎÏ»ÎàÁðÌîá¤ò±þ±ç¡¡·ü¾Þ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤ï¤Ì»öÂÖ¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡9Æü¤ËÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬àÌ¾»úá¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¶å½£½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ë½é¤á¤Æ·ü¾Þ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÁðÌîºî¹©¡×¤Ï¡¢º£¾ì½ê¤«¤éÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡¢ËÜÌ¾¡¦ÁðÌîÄ¾ºÈ¡á¤Î°ìÈÖ¤Ë·ü¾Þ¶â¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÎËÜÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁðÌî¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤ÎÏ»Î¤¬¤¤¤ë¡×¡£Æ±¼Ò¤ÎÁðÌîµ®Í§²ñÄ¹¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÎÏ»Î¤Î¸å±ç¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡ÖÁðÌî¡×¤ò¤·¤³Ì¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿·±Ô¤¬º£Ç¯½Õ¡¢²Æ¾ì½ê¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³½½Î¾Í¥¾¡¡£²ñÄ¹¤ÎÃåÌÜ¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏàÆ±À«áÎÏ»Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤´¤í¤«¤é¤Ï·ü¾Þ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¡£ÁðÌî¤¬¿·ÆþËë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¡¢Æ±¼Ò¤â¶å½£¾ì½ê¤«¤é·ü¾Þ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÁðÌî¤Ï¶å½£¾ì½ê¤«¤é¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î¡×¤Ë¤·¤³Ì¾¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¿·¤·¤¤¤·¤³Ì¾¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢·ü¾Þ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤é¤Ï·ü¾Þ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÍ½Äê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ïº£¾ì½ê¤ÇÎÏ»Î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î164ËÜ¤Ë¼¡¤°134ËÜ¤Î·ü¾Þ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌöÆ°¤¹¤ë¶å½£¤Î¿·±Ô¤ËËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë