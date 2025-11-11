ソフトバンクから戦力外を受けた茺口遥大投手（30）が11日、今季限りで現役引退することを表明した。福岡県筑後市のファーム施設で取材に応じ「9年間、プロ野球の世界で頑張ることができた。やりきったという思いがある」とすがすがしく語った。

佐賀・三養基高から神奈川大を経て、2017年にドラフト1位でDeNA入り。同年に2桁勝利を挙げた。昨年12月にトレードでソフトバンクに加入。今年4月に国指定の難病である胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症の手術を受けた。今季は1軍での登板がなく、ウエスタン・リーグで15試合に登板し1勝0敗2セーブ、防御率3・78。10月27日に球団から来季契約を結ばないことを告げられた。

当初は現役続行の意思を示していたが「いろんなことを考えていく中で、プレーヤーを100パーセント続けたい気持ちにはなれなかった。そういう気持ちの選手がいれる世界ではない。一つここが区切りなのかなという気持ちになった」と明かした。

11月12日のトライアウトを前に決断したことについては「ここ数年は体が万全じゃない時期があって、最大限の自分のパフォーマンスができなくなった。葛藤を抱えながらやってきて、その中でやれることはやったという思いになった。悔いはない」と話した。

1軍にはDeNA時代2017年から8年間登板し続け、通算135試合、44勝46敗、防御率3・76を残した。ソフトバンクでは快投を見せられず「地元、九州の球団に帰ってきて、1軍で投げている姿を見せられなかったのは悔いが残る」と悔しがった。

それでも「なかなかうまくいく1年ではなかったけど、地元で終えられたのは、一つ縁があっていい野球人生の締めくくりなんじゃないかな」と晴れやかな表情だった。（浜口妙華）