いま世の中で気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。



（急式アナウンサー）「季節は秋から冬へと移り変わろうとしていますが、みなさんはこの秋にどこかに出かけて思い出を作ったでしょうか？道民に秋のおすすめスポットを伺います。ちなみに私は定山渓の日帰り温泉に行きました。１０時から２４時まで滞在できるというプランだったので、朝から夕方まで２回お風呂に入ってゆっくりと過ごしました」





『実際に行って良かった！“道内・秋のおすすめスポット”は？」（小樽市在住）「少し前になるけどさっぽろオータムフェストに行きました。海鮮を食べました」（札幌市在住）「北大の紅葉を見に先ほど行ってきました。すごく黄色く色づいていて素敵で、歩いていて秋だなと感じられて素敵でした」お子さんが好きな秋のスポットは？（子ども）「かわしもこうえん」（札幌市在住）「(川下公園は）すごく広くて室内も充実していて、プールと温泉も中に入っているので、１日で朝から晩までお風呂まで浸かって帰れます」（札幌市在住）「ガイド付きで（赤れんが庁舎の）八角塔と庁舎内を見てきました。北海道の歴史が主ですよね。天気が良ければ外にも出られて景色を見られる」（岩見沢市在住）「“予約とったらいいよ”とちょうどその話をして歩いていた」（急式アナウンサー）「おすすめのスポットは？」（札幌市在住）「中島公園。いまさっき行ってきました。(中島公園に)入ってすぐにイチョウ並木があってそこが見どころ。行きやすいので地下鉄とかでも。すごくキレイでした」札幌のおすすめスポットを紹介してくれる方が多くいました。大手旅行情報誌「じゃらん」によると、札幌では空中から色づく紅葉を眺められる「札幌もいわ山ロープウェイ」が人気のほか、美瑛の青い池や有珠山ロープウェイなどこちらも紅葉が楽しめる場所。さらに、長沼にあるハイジ牧場や定山渓自然の村など、様々な体験が楽しめるスポットなども人気の場所だということです。さきほどの女性に札幌以外のおすすめを伺うとー（札幌市在住）「層雲峡もすごくキレイです。紅葉もキレイですし、旅館とかのご飯も美味しいし、すごく静かで自然を感じられるところがいいな」（急式アナウンサー）「おすすめのスポットは？」（岩見沢市在住）「ゆにガーデンのコキア。ちょうど満開だった。そこは毎年行っていますね。もう一面にドンとたくさん並んでいて、中を歩いたり、見応えがありますよ」（札幌市在住）「秋に行って好きなのは阿寒湖・屈斜路湖。屈斜路湖は霧が降りてきてまわりの紅葉がキレイに（タイミングが）当たったら一生忘れられない」少し足をのばして秋ならではの景色を楽しむ方もいらっしゃいました。みなさんが知る秋の北海道おすすめスポットはどこでしょうか？