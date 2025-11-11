風吹ケイ、黒ドレスからこぼれそうな“105センチ・Jカップ”の衝撃 『NOBROCKTV』でも話題
グラビアアイドルの風吹ケイ（26）が、10日発売の『週刊プレイボーイ』47号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】柔らかそう…圧巻のスタイルを見せた風吹ケイ
バラエティー、YouTube、ドラマ、舞台など幅広いジャンルで活躍中。T167・B105（Jカップ）・W63・H100の圧巻スタイルで人気を博している風吹が、今回は本業のグラビアでスタイリッシュかつセクシーな姿を披露。黒ドレスからこぼれそうな“105センチ・Jカップ”を見せている。
なお同号の表紙＆グラビア25ページ＆DVDには、花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎、グラビアには、山田あい、すずら、永瀬永茉、ねぎとろまるが登場する。
