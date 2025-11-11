北方領土が見える北海道根室市の納沙布岬を訪れた際「一番やっぱり外国に近いところ」と発言、北方領土を“外国”と表現したと誤解を招きかねないと批判を受けていた黄川田仁志沖縄北方担当大臣が、11日の会見で発言を釈明した。

【映像】「寒風吹きすさぶ中」で「外国に近い」と発言する黄川田大臣（実際の様子）

記者から発言の撤回や謝罪をする考えはあるか、また進退についてどうするかを問われた黄川田大臣は、「私は平素から足を運ぶことができる最東端、最西端、最南端、最北端等の先端に行って、自分の目で見て領土の問題や外国との距離感を実感し、さまざまな問題について考えるようにしてきた。また多くの人にそのように勧めてきた。今回の納沙布岬からの視察であらためて北方領土を眺めさせていただきました。特に若い方に、納沙布岬などの場に実際に足を運んで自分の目で見て領土問題を自分のこととして思いをはせてもらいたい、という思いを話した」と発言の真意を説明。「しかしながら納沙布岬の当時の気象状況は非常に寒風吹きすさぶ中で、私の話の全体の文脈をとらえて聞いていただいたりご理解をいただくことが難しい状況でありました」と、気象状況のために真意が伝わらなかったと釈明、発言の撤回はしなかった。

そのうえで、「現地での会見の場でも北方領土は我が国固有の領土であるとはっきり申し上げた。まずは北方墓参の再開に向けて尽力していきたい」とし、「総理と官房長官から“閣僚として日ごろの言動にはいっそう緊張感を持つよう”注意を受けた。今後よりいっそう緊張感を持って職務にまい進したいと考えている」と辞任を否定した。

木原官房長官は10日午後の会見で記者から「政府として発言を撤回、謝罪する考えがないか」と問われ「黄川田大臣の発言の撤回等につきましては、黄川田大臣自身が判断されるべきものでございます」と答えていた。（『ABEMA NEWS』より）