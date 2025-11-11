WRC・世界ラリー選手権の2025年第13戦ラリージャパンが、愛知県と岐阜県で9日まで開催された。中でも今季限りでのWRC引退を表明した通算2回王者のロバンペラの走りに、ファンや放送席が驚愕させられるシーンがあった。

【映像】150km/h超！一流が魅せた狂気のダウンヒル

競技3日目デイ3のSS10「笠置山」は、全日程中最長となる21.74km。山岳エリアのターマック（舗装路面）を舞台としたステージで、狭い道幅でツイスティなコーナーが連続する。ここで奮戦したのが、トヨタのカッレ・ロバンペラだった。25歳のフィンランド人、ロバンペラは、今季を最後にラリーからフォーミュラへ転向することを発表したばかり。デイ2にマシンにダメージを負ってしまい、上位進出は難しくなってしまったが、最後のラリージャパンということで腹をくくってデイ3に挑んでいる。

ロバンペラの走行映像を見た元スピードスケート金メダリストの郄木菜那は、「ストレートに入った瞬間、急にスピード上がるんですね！」と言及。左右に木立が並ぶ視界の悪いコースだが、画面下に表示されたスピード計は150km/h突破して、158km/hに到達する瞬間も見られた。実況の布施アナウンサーも「150km/h超えてきました！」と思わず叫んでいる。

天才が下り坂で見せた狂気の走りに対し、視聴者からは、「こんなとこ150kmオーバーこわい」「この人たち目の前に壁迫ってんのに全然ブレーキ踏まないから恐怖よ」「こわすぎるな」「俺のヤリスでもこんなふうに走ってみたい」「側溝こえええ」などの反響が集まった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）