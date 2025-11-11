黒澤明監督「影武者」「乱」など日本を代表する俳優として知られる仲代達矢さんが死去したことが１１日、分かった。９２歳だった。劇団俳優座の舞台から役者人生が始まった仲代さんは、映画で有名になり、黒澤組を飾った名優の１人として国際的にも評価された。７５年からは私財で俳優を養成する「無名塾」を始め、役所広司、若村麻由美らを輩出。昭和、平成、令和にわたって第一線を張り、生涯現役を貫いた。

※ ※ ※ ※ ※

仲代さんは今年５〜６月、石川・七尾市の能登演劇堂で無名塾公演「肝っ玉おっ母と子供たち」の主演を務めた。２時間半の出ずっぱりという驚異の体力をは日々の鍛錬のたまものだった。

３月、スポーツ報知のインタビューに応じた仲代さんは、毎日１時間近く、ジョギングと発声のトレーニングを明かしていた。「演劇をやる限り、何より大事なのは声。出さないと、どんどん衰えますから」という信念からだった。

対極的ともいえる日課が晩酌。「まずビール１缶。おいしくてもう１缶。おかずに刺身でも出てくれば、日本酒が欲しくなって１合くらい」。そして寝酒はウイスキー。いくら飲んでも酔わないといい「これだけは、どうもやめられなくてね」と話していた。