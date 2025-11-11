ふじき脚本の裏側

朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が放送開始から7週目に入った。ヒロインの松野トキ（高石あかり）と英語教師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が結ばれる前半のクライマックスはまだ先だが、評判も視聴率も上々。牽引車であるふじきみつ彦氏（50）の脚本と高石の演技力を解剖する。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

ふじき氏は早稲田大学在学中にNSC（吉本総合芸能学院）でお笑いを学んだ。同大を卒業すると、不条理劇の第一人者だった大物劇作家・別役実氏に師事する。

基本的な作風は松尾芭蕉の句の一節と同じく、「おもしろうてやがて悲しき」。それは代表作の1つであるテレビ東京「バイプレイヤーズ」（2021〜21年）にも染み渡っていた。

この朝ドラもあちこちで笑わせてくれるのは知られている通り。第27回、誰かが松野家をのぞいていた。トキの母親・フミ（池脇千鶴）は「泥棒？」とかすかに怯える。

すると、父親の司之介（岡部たかし）は悠長に「泥棒ならウチより裕福じゃろ」と口にした。小心者でありながら、度を超す貧乏暮らしにも物騒な気配にも動じないところがおかしかった。

松野家の様子をうかがっていたのはトキの知り合いの錦織友一（吉沢亮）。旧制松江中学の英語教師でヘブンの通訳だ。雑用係までやらされている。トキに用事があって訪ねてきた。

「単刀直入に言うぞ」と錦織。トキは「はい」と笑みを浮かべながら応えた。だが錦織は切り出せない。トキは「あっ、単刀直入に」と催促する。何事にも気後れすることがないトキにもクスリとなる。

悲しみも随所に交える。錦織の用件はヘブンの女中になってほしいというものだった。外国人宅の女中はラシャメン（外国人の妾）とも呼ばれ、酷く蔑まれていた。

錦織は「月20円出す」と言って口説いた。第28回になっていた。トキの家が酷く貧しいのは分かっている。学校教師になったトキの幼なじみ・野津サワ（円井わん）の月給は4円だから、5倍である。大金だ。

もっとも、トキは足元を見られたと思った。語気を強めて断る。

「バカにせんでごしなさい。帰ってごしなさい」

貧し過ぎることはときに悲しい。直後にもっと悲しい出来事に直面する。お姫様育ちの実母・雨清水タエ（北川景子）が、道端で物乞いをしていた。親が物乞いに身を落としているのを目の当たりにしたら、誰でも胸が張り裂けそうな思いになるだろう。

ましてトキは錦織に女中の話を断る際、「家族」を一番の理由に挙げた。養家である。肩身の狭い思いをさせたくなかった。前夫・山根銀二郎（寛一觔）から、借金まみれの松野家を捨てて、2人で暮らそうと誘われたものの、出来なかった。これも養家が大切だったから。生みの親への思いも同じはずだ。

説明を省く

第30回、トキは再び物乞いをするタエと遭遇する。物語は説明を省いたが、今度は偶然ではない。タエが居る場所は分かっていた。内職物を届けた帰り、自ら足を運んだ。タエの窮状を目に焼き付けることで、自分が女中になる決意を固めるためでもあったのだろう。その間のトキの胸の内は一切説明されなかった。

ふじき氏は独り語り、あるいはナレーションによって、トキら登場人物の心象風景を説明することをしない。視聴者側の想像に任せる。阿佐ヶ谷姉妹による蛇と蛙の会話はナレーションではない。トキの心情など説明しない。トキとヘブンを見守る2匹の語りだ。制作者側もそう説明している。

第29回、トキは松江大橋のたもとで三之丞（板垣李光人）と再会する。第30回、花田旅館で再び三之丞と会う。このときもお互いの近況やタエの様子を伝え合ったが、胸の内はともに口にしていない。

2人は実の姉弟だ。それをお互いに知っている。それでも三之丞は「苦しい」とは一言も口にしなかった。トキもまた「見ている私も辛い」とは言わない。やはり観る側の想像に委ねられた。

あくる日、トキは錦織に会いに行く。こう伝えた。「シジミ売りはやめました……ヘブン先生の女中になります」。シジミ売りをやめたと伝えるところから、女中になると言うまで、15秒もの間がつくられた。

もちろん、そのときのトキの気持ちの説明も一切なし。しかし、観る側はトキの胸の内が痛いほど分かったはず。トキが実母と実弟の困窮を知ったら、平気でいられるはずがない。説明するのは野暮だ。ふじき氏が真骨頂を見せた場面ではないか。

ふじき氏の脚本の特徴はほかにも数多い。まず展開が早い。第1週では司之介が莫大な借金を背負い、トキはやむなく実父・雨清水傳（堤真一）の営む織物工場に働きに出た。第2週でのトキは2回見合い。山根銀二郎（寛一觔）と結ばれた。それでいて飛ばしすぎと思わせない。

長いセリフは僅か

展開を早く出来るのは、長いセリフが極端に少ない効用でもある。第6週は長いセリフが2度しかなかった。まず第27回で遊女・なみがトキらに対してラシャメンの苛烈さを語った。「悪口言われて、石投げられて……」。ただし、長いと言っても1分強。橋田壽賀子さんの脚本の場合、3〜4分のセリフがザラにあった。

次の長いセリフは第30回。花田旅館で三之丞がトキに窮状を明かした場面。「冬が来る前になんとかしないと。凍死、いや、その前に餓死かな……」。やはり1分強だった。一つひとつのセリフの無駄を省き、短くしている。またセリフが簡潔だから分かりやすい。

出雲弁も極めて少ない。語尾に使うことよって全体を出雲弁らしくしている程度。一例は第27回で、トキが司之介らに向かって口にした「分かってごしなさい」。標準語だと「分かってください」だが、これくらいなら解説を受けなくても察しが付く。

逆に同じ第30回で三之丞がトキに言った「大変そうだね」は標準語だった。出雲弁だと「しんどげだね」になるはず。出雲弁を省いているのもまた分かりやすくするためにほかならない。出雲弁を売り物にするつもりもないようだ。

ほかにも特徴がある。倒置法が目立つ。たとえばトキが三之丞に言った「おばさまを見ました、物乞いしているお姿を」（第29回）。結論を先に言うから、やはり分かりやすい。

リズム感を重視したセリフもよく登場する。トキは三之丞に「確かに貧しいですし、借金取りもちょくちょく来ますし、でも寝るところはあります」（第30回）と言った。文章もそうなのだが、リズムを重視したセリフは頭に入りやすい。テンポと躍動感も生まれる。

ふじき氏の脚本はセリフも俳句のように想像を求めている。また、やはり俳句と同じように簡潔さ、リズム感を大切にしている。

その脚本に応えているのが高石。あちこちで逸材との声が上がっているが、その通りではないか。

第28回で錦織からの女中の誘いを「バカにせんでごしなさい」と断った。その際、語気は強めたものの、眉や目を吊り上げたり、唇を震わせたりはしていない。代わりに錦織を軽蔑の眼差しを向けた。錦織は大声で怒鳴られるより動揺しただろう。

高石の演技プランだったのか、それとも村橋直樹氏（46）ら演出陣の指示だったのか。たとえ演出であろうが、それまでトキは笑みを浮かべており、急に軽蔑の眼差しを浮かべるのは難しい。

高石はTBS「日曜劇場 御上先生」（今年1月）で助演し、名門私立高に不正入学していた高校3年生・千木良遥を演じた。最終回で国語教師の是枝文香（吉岡里帆）に退学と高卒認定試験の受験を伝える。安堵と不安が入り混じった表情を浮かべていた。難しい演技だったが、総出演場面が短く、演技力まではよく分からなかった。

初主演映画「ベイビーわるきゅーれ」（2021年）の演技は出色そのもの。役柄は喫茶店などでアルバイトもする兼業の殺し屋。通常は普通の若者なのだが、自分が電話中なのに監禁していた男が騒ぐと、「電話中なの、見えてないですか？」と静かに言い、躊躇せず射殺してしまう。キレたり、冷静になったり。演技に緩急を付けるのは容易ではないが、高石は文句なしだった。

ふじき脚本と高石の演技が原動力となり、来年3月まで楽しませてくれそう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

