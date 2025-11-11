【前後編の後編／前編を読む】妊娠で“なんとなく結婚”して20年…妻が「息苦しい」と言い出した 婚約パーティーでの密かな裏切りも見過ごしたのに

倉木実さん（45歳・仮名＝以下同）は、10歳の時に両親が離婚し、可愛がっていた5歳年下の弟と別々に暮らすことになった。喧嘩ばかりしていた親を見ていたため、「自分は結婚に向いていない」と思っていたが、会社の同期の遼子さんと28歳で結婚。遼子さんは当時、上司と不倫関係にあったが、実さんとの間に子供ができたことがきっかけで、説得するようにして結ばれた。友人同僚を招いた披露パーティーでは、抜け出した妻が例の上司とキスする場面に遭遇したものの、実さんはどこか超然としてそれを受け入れたのだった。

同じマンションの一家と家族ぐるみのお付き合いをはじめたら――

＊＊＊

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

29歳のときに娘が生まれ、31歳のときに息子が生まれた。淡々と進む日常だったが、「家族」はそれなりに彼に楽しみを与えてくれた。

「子どもたちのことを考えたら、夫婦げんかなんてしている暇もない。うちの両親はどうしてあれほどけんかしていたんだろうと不思議な気持ちになりました。僕らは、子ども最優先と決めたし、遼子も再就職したから、とにかく忙しくて文句を言う暇があったら体を動かすしかない。下の子が5歳くらいになるまでは家の中なんて地獄絵図でしたよ。それも今はいい思い出ですけど」

36歳のときに中古マンションをリノベーションして購入した。結婚して10年たったとき、遼子さんは「私、あなたと結婚してよかった」と笑顔を見せた。このとき初めて、ふたりは本音で語り合ったという。

「妻も僕も、この結婚には仕事のような姿勢で取り組んでいたことがわかった。恋愛感情があまりなかったから、目の前の現実問題に冷静に対処し、ものごとがうまくいくように配慮して。だから家庭としてうまく運営ができた。その間、お互いに相手の人間性を認め直したというか。妙な結婚だったけど、最高の組み合わせよねと遼子が笑ったので、本当にそうだなあとしみじみ思いました」

「ご近所さん」との意外すぎた関係性

4年ほど前、そのマンションに新たな家族が越してきた。ちょうど実さん一家と同じような家族構成で、下の子が中学の同級生になったことから家族ぐるみのつきあいが始まった。

実さん一家は近所とはつかず離れずの関係を保ってきたが、佐藤さんというその一家とは妙に馬が合い、2家族でキャンプに行ったり、夫婦同士で食事に行ったりもした。

佐藤家の夫は敏昭さん、妻は瑠莉さんという名だった。ある晩、実さんは最寄り駅で敏昭さんにばったり会い、ふたりで居酒屋に寄った。敏昭さんはそれまで酔った姿を見せたことがなかったのだが、その日はしこたま飲んで酔った。

「そして『僕には実は弟がいたんですよ』と打ち明け話が始まった。そういうの、僕はあまり得意じゃないから、聞き流していたんですが、なんだか話がおかしい。よくよく聞いてみたら、それって僕の生き別れた弟じゃないかと思えてきた。どうやら敏昭さんの両親が離婚、彼は母と暮らし始めたけど3年後に母が再婚した。それが僕の父親だったんです。彼の母は小さいながらも会社経営者の跡取り娘だったので父は婿養子に入ったという。弟はその後、継母に懐かず、グレていった。敏昭さんも懸命に弟を引き戻そうとしたけど、そのうち弟は行方がわからなくなった。その弟が亡くなったというんです。行旅死亡人ということだったけど、わずかな持ち物から敏昭さんに連絡が来たと。ショックでした。僕らはふたりとも、同じ弟をもっていた。もしかしたら弟に導かれた関係なのかもしれない。こんなことがあるんですねとふたりで泣きました。それぞれの弟を思いながら……」

“弟の死”に思いのほか心が沈んで

だがそのことを、実さんは遼子さんには言えなかった。なぜ言えなかったかはわからない。生き別れた弟がいると話したことはあるが、その弟が実は仲よくしている敏昭さんの弟となっていて、さらに死んでいたとは、どうしても話せなかったという。

「同じ両親のもとに産まれて、これほど人生が違ってしまった弟のことを考えると、気持ちが沈んでどうしようもなかった。そのころには母もすでに亡くなっていたので、その気持ちを共有できるのは敏昭さんしかいなかったけど、彼と僕とでは立場が違う。でも敏昭さんはその後も僕をすごく気遣ってくれました。彼はその話を妻の瑠莉さんにもしたようで、瑠莉さんも『話したいときはいつでも言ってね』とさりげなく声をかけてくれたんです」

その優しさにすがってしまったのは、彼が弟の件をきっかけに子ども時代をあれこれ思い返していたからだろう。本来は甘えん坊だったこと、離婚前の両親の大げんかにいつも心を痛めていたことなどが次々に思い出された。

「そういえば1度、父と母の間に割って入って、興奮した父にぶっ飛ばされたことがあった。僕は頭から血を流して倒れているのに両親はけんかをやめなかったんですよ。8歳くらいのときだったかなあ、あのとき僕は両親を心の中で見限ったのかもしれない。そうやって思い出していったら、なんだか自分がかわいそうになってしまって」

瑠莉さんに慰められて

精神的に行き詰まった。30年以上も前のことを思い出してもどうにもならないとわかっていながら、どうにもならないからこそ行き詰まった。

「敏昭さん夫婦に呼ばれて、ある晩遅くに遼子と一緒にお邪魔したんです。弟の件は遼子に話していないと敏昭さんたちはわかってくれていたので、世間話をしただけ。それでもなんとなく心が落ち着きました。たまたまベランダに出て涼んでいたら、瑠莉さんがお酒を持ってきてくれて。『無理しないでくださいね』と言われて、なんだか泣けました。こんなふうに温かい気持ちにさせてくれる夫婦と知り合って、僕はとっても恵まれていると思った。あ、人に感謝すると自分も気持ちがいいんだなと思った記憶があります。そういう細かな感情が僕には抜け落ちていたんですよね」

瑠莉さんはさりげなく近づき、彼の腕をそうっと撫でた。その瞬間、こみ上げるものがあって彼はしゃくり上げてしまった。すると今度は背中をトントンと叩いてくれた。その昔、4歳か5歳のころ、幼稚園でけんかして泣いて帰った彼に、母がこうやって慰めてくれたことがあった。あのころは幸せだったのかもしれないとかすかな記憶が蘇る。

「瑠莉さんと母を混同したのか、僕、彼女に抱きついてしまったんです。彼女は抱きしめ返してくれた。大丈夫よと言いながら」

近づかないようにしていたのに…

ハッと我に返った彼は、思わずリビングを振り向いた。妻と敏昭さんがリビングの奥のキッチンでこちらに背を向けているのが見えて、ホッとしながら現実に戻った。

「危うかったです。瑠莉さんを好きだと思う自分がいた。これは確実に恋愛感情だった。瑠莉さんの体の柔らかさと深みのある声に、引きずり込まれる感じがありました」

ふたりになるタイミングを作ってはいけないと彼は心した。だがこういう自制が働くということじたい、すでに赤信号に入り込んでいるということだ。タイミングなど、いつでもやってくる。

「1年くらい前、瑠莉さんから連絡があったんです。『飲みに来ませんか』と。その日は大学生の娘は友だちと旅行、妻は実家に両親の様子を見に行っていて、息子は部活動の合宿。僕ひとりだったんです。瑠莉さんのところへ行ってみると、あちらも彼女ひとり。それがわかったときに帰ると言ったんですが、『いいじゃないですか、飲みましょうよ』と腕をとられて」

オープンマリッジ？

仲よくしている近所の家で、そこの妻と関係をもつなど実さんには考えられないことだった。だがその考えられないことは起こった。夫婦の寝室ではなく、リビングのソファだったことはかろうじて救いだったのか、むしろ家族全体への冒涜だったのか、実さんは今でも考えることがあるという。

瑠莉さんとの関係はそれからも続いた。頻繁ではなく、どうしようもなく相手を求める気持ちが高まったときだけ。

「数ヶ月前、ばったり敏昭さんに駅で会って、また居酒屋に行ったんですが、どうも彼は僕らの件を知っているようでした。でも何も言わない。ただ、『うちはお互いに好きなように生きると話し合っているんです。何があっても認め合う。でも離婚はしない。最愛にして最後のよりどころはお互いだとわかっているから』と穏やかに言っていた。密かにオープンマリッジみたいな関係らしいけど、それを声高に言うわけでもなく、僕を牽制するわけでもない」

「結婚生活が息苦しいの」

遼子さんだけが蚊帳の外に置かれた状況ではあるが、もしかしたら敏昭さんの言葉は、「だから僕と遼子さんが何かあってもいいよね」という意味なのかと実さんは思い至った。うちはそれほどオープンにはなれないなとつぶやいたら、敏昭さんは「それぞれ価値観は違いますからね」と穏やかな口調のままだった。

「なんというか、絡めとられていくような不安はありました。でもあの夫婦との関係は切りたくない。そのころですよ、遼子が『結婚生活が息苦しいの』と言いだしたのは。ひょっとしたら敏昭さんに口説かれているのかもしれない。でもそれを聞くわけにもいかない。結婚生活の何が苦しいのかと聞いてもはっきりした答えは返ってこない。浮気したいのかと尋ねると、そういうことじゃないと言う」

自分も妻も、何かが不安なような、何かが始まりそうな、妙な気持ちになっているのかもしれないと実さんは言う。自分たち家族が崩壊する方向に向かっている嫌な予感と、瑠莉さんとの官能的な関係を壊したくない欲望と……。それでも今のところは欲望が勝っていると実さんは言う。

「その結果、何があってもかまわないというほど腹をくくれてはいませんが、遼子も僕も今までの価値観がそれぞれ揺さぶられているのは事実なんでしょう。瑠莉さんは、僕らのことを夫は知らないと言っていますが、どう考えても知られているし容認されてる。どうなっていくのか、しっかり受け止めて対応していくつもりではいます」

淡々と波風立たずに進んできた結婚生活だが、ここへ来て波瀾の予感に満ち満ちている。過去と現在を行ったり来たりしながら、この波瀾を敏昭さんはどこかで楽しんでいるようにも見えた。

＊＊＊

「息苦しい」との妻の台詞。それは何かの始まりを仄めかしているのか、あるいは始まっていることを示しているのか……。思えば妻との結婚も、かなり異質な経緯をたどっていた。詳しくは【記事前編】にて。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部