紅白の出場者について少しずつ内定情報が出始めるなか、初出場の候補として思い浮かぶアイドルやアーティストは何組かいるが、ふと疑問が湧く。「そういえば、今年もトリはMISIAさん？」。そう、ここ6年連続で紅組のトリを飾っているのはMISIAさんだ。

かつては大御所の演歌や松田聖子さんの王道バラードなどが大みそかの風物詩だったが、近年はバラード自体がヒットチャートから姿を消しつつある。TikTokでバズるのはテンポの速い曲ばかり。とはいえ「紅白のラスト」は、やっぱり「空に手を伸ばすほどに歌い上げる系」が似合う……そんな固定観念は根強い。

ただ、この「歌い上げる」という行為、実はかなり高度な自意識を要するのではないか。感情を全開にし、自分の世界に陶酔することを許される人だけが成立させられる芸だ。ところが令和のSNS社会では、その「自意識の大きさ」こそが注目の的になってしまう。例えば、華原朋美さんや浜崎あゆみさんのように。

同世代歌姫たちと比べても際立つ特異性 「美」と「恋」に生きた朋ちゃんとあゆ

10月初旬、朋ちゃんがXに投稿した打ち上げの写真が話題になった。頬がこけ、目の下に影が落ちる姿に、「痩せ過ぎでは」「また無理してるのでは」と心配したのはTK世代のわたしだけではないだろう。インスタグラムの投稿を確認するとそれほどでもないので、加工の可能性もあるが、いずれにせよ注目が集まるのは「容姿、特に体形の変化」だ。思えばあゆも久々の投稿写真で「痩せた」「昔のあゆに戻った」とネットがざわついた。二人とも、時代を超えて「見られる宿命」から逃れられない存在である。

彼女たちが全盛期だった平成時代、朋ちゃんは「恋に生きる女性」の象徴だった。小室哲哉プロデュースのヒット曲と共に、恋愛そのものがキャリアの軸にあった。「愛される自分」を演じ切ることが、スターたることの条件だったのだ。「朋ちゃん」と自分のことを呼び、TKとののろけ話をハイテンションで語り、CDジャケットにはカルティエのラブブレス。平成のシンデレラストーリーを生き切ることが彼女の表現であり、時代の空気と完全に一致していた。

あゆもまた、セルフプロデュースの天才だった。歌だけでなく自身のビジュアルやファッション、すべてが「作品」。デビュー同期にはMISIAさんのほか、宇多田ヒカルさんに椎名林檎さん、aikoさんなどそうそうたる面々が並ぶが、あゆは誰よりも「見せる」ことに徹した。色白で金髪巻き髪の白ギャルブームを巻き起こし、街中が彼女のコピーで溢れた。華やかなルックスなのに、寂しさや絶望を感じる歌詞も女性たちから絶大な共感を集めた。平成という時代は、感情も美も痛みも、徹底的に演出することで輝けた時代だったのだ。

いま、同じ「平成の歌姫」であるMISIAさんは紅白のトリを独占中。椎名さんは政治性と芸術性を自在に操り、宇多田さんは米津玄師さんなど若いアーティストからの尊敬を集め続けてヒット曲を生んでいる。対して、朋ちゃんとあゆはどこか時代に取り残されたように見える瞬間がある。SNSでの発信はいつも話題を呼ぶが、その多くが「痛々しい」と切り取られてしまう。

SNSが奪った「歌い上げる勇気」とセルフラブ文脈の令和アーティストたち 「平成」の歌姫としての矜持は「ナルシシズム」？

だが、少し立ち止まって考えたい。そもそも「歌い上げる系」の楽曲が減ったのは、歌い上げるほどの「自意識の居場所」が失われたからなのかもしれない、と。感情をあらわにすることが「重い」「イタい」とされる時代に、全身で世界を抱きしめるように歌うことは難しい。朋ちゃんやあゆがSNSで見せる「過剰なわたし」は、もしかしたら平成のステージの延長線上にあるのかもしれない。プライベートを謎めかせ、令和の今も歌姫のポジションを守り続けているMISIAさんや椎名さん、宇多田さんらとは真逆で、「見せることでしか語れない」朋ちゃんとあゆ。でもそこにこそ、二人の特異性がある。

彼女たちはずっと「見せる」ことで生きてきた。美しさも、恋も、涙も、全部が表現だった。だからこそ、令和の「自分軸志向」の中で浮いて見える。近年の女性アイドルや若手女性アーティストは「他人が決めた美にとらわれ過ぎない」「今のわたしをわたしがまず認める」というセルフラブの文脈を自然体で体現している。今年の紅白初出場が期待されるちゃんみなやHANA、FRUITS ZIPPERなどはそうした姿勢が同性からの支持につながっている。また、Adoさんやtuki.さんのように、そもそも顔出しNGという歌手も増えている。それは顔を見せることで、要らぬ批判を浴びるリスクも想定しているからだろう。

令和のアーティストが「語らない自由」を得た一方で、朋ちゃんとあゆは「語り続ける宿命」を背負っている。ライブや息子との写真にハイテンションな絵文字や動画を付けて公開する朋ちゃん。男性ダンサーたちとのリハーサル写真に、ポエムを組み合わせて投稿するあゆ。どちらも「話題づくり」と揶揄されながら、それでも自らを物語化することをやめない。

その姿は、ある意味で「職業的ナルシシズム」の極致だ。だが、それを貫くからこそ彼女たちはいまもスターなのだ。合理主義や多様性が支配する令和にあって、あの「わたしを見て！」という純度100％の自己演出は、むしろ清々しい。自分を語ることでしか立っていられない、そんな生き様の濃度は、時代がどう変わってもまねできない。

かつて彼女たちは時代のシンデレラとして登場し、お姫さまのように振る舞い、愛された。

「朋ちゃん」「あゆ」と、彼女たちが自分で生み出したあだ名を、日本中が呼んでいた。朋ちゃんの明る過ぎるテンションも、あゆの完璧過ぎるリハーサルショットも、全部が「見せること」でしか呼吸できない人であることの証し。誰よりも自己演出のルールを知り尽くしているのは、他でもないこの二人なのだ。

朋ちゃんやあゆのように、痛みも喜びも全部さらけ出し、「見られるわたし」を誇りとして生きる姿を、私たちはどこかで待っている。年を重ねると、かつて夢中で聴いた歌手がいまも元気にステージに立っているだけで、妙に胸が温かくなるのはわたしだけだろうか。もし紅白のトリで、再び「I’m proud」や「M」が始まるイントロが流れたなら、その瞬間、平成を生きた私たちが感じていた痛みや光も、きっと少しだけよみがえるはずだ。

