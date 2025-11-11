1982年のデビュー以来、40年以上にわたって演歌歌手を続けている鳥羽一郎。インタビュー第1弾では大ヒット曲「兄弟船」について、第2弾では異色作「カサブランカ・グッバイ」や当初B面だった「海の匂いのお母さん」についての秘話を伺ってきた。

最終回となる今回は、家族で取り組んだというSpotifyランキング第8位の楽曲、「一本道の唄」から進めてみたい。

長男・木村竜蔵、次男・木村徹二とも積極的にタッグを結成

「一本道の唄」は、俳優で歌手の武田鉄矢が作詞を手がけた人生応援歌だ。「歩いてきました、まだ歩きます」という歌詞が、多くの中高年の励みにもなることだろう。

令和に歌う「「昭和のおとこ」への思いとは――

「当時、歌手生活40周年を迎えるということで、私から直接お願いにうかがいました。武田さんとはいろんな番組でご一緒してお話をさせてもらうなかで、“この方は絶対に演歌が書ける！”と思っていたんです。でも、最初は“演歌は書けないですよ”とモロに断られたのですが、“そんなことないですから”と何度かお願いをして、やっとOKをいただけました」

作曲は、鳥羽の長男でシンガーソングライターでもある木村竜蔵が手がけている。

「竜蔵が曲を作って、そのデモ音源を歌ったのが演歌デビューする前の（二男である）木村徹二なんですよ。それを武田さんに聞かせたら、『これは、誰が歌っているの？』とすごく関心を持ってくれて嬉しかったですね」

木村徹二は’25年のシングル「雪唄」が初のオリコン週間TOP10入り。木村竜蔵もまた、その「雪唄」のほか、原田波人「火の鳥」、鳥羽一郎＆山川豊による「俺たちの子守唄」など、今や演歌・歌謡曲を中心にさまざまな楽曲の作詞・作曲を手がけており、ともに注目株となっている。

「竜蔵は高校生くらいの時から、当時のプロデューサーの方といろいろな国に連れて行ってもらったことが糧となり、多彩な曲を書けるようになったことが実を結んでいるんだと思いますね。徹二は小さい頃から俺のコンサートに連れてきていたせいか、コブシがコロコロ回って聞いていても心地いいんですよ。それが、持って生まれた才能かもしれないですね。良い悪いとかではなく、個性になっている気がします。今、弟の山川豊や二人の息子と、ファミリーでコンサートを回ることも増えたのですが、日に日に声援が多くなっていて……特に木村徹二、いま来てますよ（笑）」

そう照れくさそうに話しつつ、他の若手にも目を向けることを忘れない。

「でも、近頃は若手の歌手がみんな頑張っていますね。特に新浜レオンくんは、いつも張り切っていて礼儀正しい。“なるほど、紅白に初出場するというのは、こういうことか”と実感しました。それから、うちの会社（日本クラウン）では、一条貫太くんが昭和スタイルで、海の歌も多いので注目しています。これから自分に合った作品に巡り会えたら、もっと人気が出ると思います」

続いて、Spotify TOP20までを見ると、レコード会社の先輩である北島三郎とのデュエット曲が3曲もランクイン。ただ、初共演は鳥羽のデビュー20周年を記念した’02年の「演歌兄弟」であり、40年以上も同じレコード会社・同じ演歌チームということを考えると、かなり遅い気がする。

「北島先生は、同じ船村徹先生の門下生で、デビューから今に至るまでとても可愛がってもらっていますが、雲の上の存在のような方なので恐れ多くて。『演歌兄弟』は20周年だからとお祝いを兼ねて、北島先生の方から声をかけていただき、舞い上がってしまいました。これは今でも、カラオケでよく歌われていますよね」

他に、演歌界で仲良くしている仲間がいるのか尋ねると、

「昔は、“北青山クラブ”と名付けて、北海道出身の細川たかしさん、青森の吉幾三さん、山口の山本譲二さんと年1回くらい集まって飲んでいました。クラブの名付け親は俺だけど、一番年下だから自分の名前なんてなくていいんです（笑）」

サブスクで全181作が解禁に！ “レア曲”にまつわるエピソードを語る

‘25年9月10日、これまで鳥羽一郎がリリースした全シングル146作、アルバム35作がサブスク解禁となった。今回のSpotifyランキングはそれ以前から配信されていた楽曲を対象としているが、この9月にかなりレアな曲まで広がったので、そのなかから何曲かピックアップし、本人に語ってもらった。

「名球一代」

‘85年2月21日リリースのシングルで、作詞は星野哲郎、作曲は船村徹という「兄弟船」コンビだ。

「これは名球会の歌ですね。実は、野球にあまり詳しくないんだけれど（苦笑）、どうやら当時、長嶋茂雄さんが船村徹先生に俺を推薦してくださって、歌うことになったみたいなんです。テレビで歌ったことは一度もありませんね。今歌えと言われても厳しいでしょうね、申し訳ない」

「俺はやる」

‘85年4月21日、“鳥羽一郎・ムーディー松島”のデュエット名義でリリースされたシングルで、作曲は船村徹、作詞はなんと栃木県警察本部が手がけた、勇ましい楽曲。

「船村先生が栃木県出身なので、地元の県警からオファーがあったんですよ。でも、その時、喉を壊していたので、同じく内弟子だったムーディー松島さんと2人で歌うことになったんです」

アルバム『時代の歌』シリーズ

‘03年から5作にわたってリリースされたカバー・アルバム。同シリーズではダンサブルな曲調の「ダンシング・オールナイト」や、アコースティック・ギターで歌った「ルビーの指環」などアレンジが凝っていて、演歌歌手・鳥羽一郎の意外な一面が垣間見える。

「これは宇崎竜童さんがプロデュースしてくれて、ポップス系の選曲はすべて宇崎さんがしてくれました。宇崎さんと話をした時に、“昔はいい歌がいっぱいあったから、一緒にやってみませんか”と。アレンジは、オリジナルに忠実にカバーするのもいいんだけど、ちょっと変化球をかけてみました」

カバー曲では、「星の流れに」や「みだれ髪」など女性歌手が歌ういわゆる女歌にも果敢に挑戦しているのが異色で面白い。サブスクで気軽に聴けるので、こちらもオススメしたい。

新曲「昭和のおとこ」が好発進！ 「男宿」は台湾でカバーが人気に

さて、ここからは、その同日に配信され、10月1日にCDでもリリースされたシングル「昭和のおとこ」についても語ってもらおう。昭和時代を想起させるマイナー調の演歌で、既にオリコン初登場49位（演歌・歌謡曲部門では7位）、カラオケでも10月27日現在、演歌・歌謡曲部門でTOP50近辺をキープ。’25年の男性演歌歌手の新曲の中では、最上位となっている。

この曲は作詞：かず翼、作曲：徳久広司、編曲：南郷達也だが、この3人といえば、Spotifyランキングでも6位の「戻れないんだよ」、10位の「されど人生」など、近年の作品でも人気がある作家陣だ。’17年に船村徹が逝去したあと、着実に鳥羽一郎の新機軸になっていると言えるだろう。

「そうです、その2作のような昭和の切ない歌が得意だと思うので、今回もお願いしました。カラオケでは、最後の“昭和の男で生きていく”という部分のメロディーで同じ音が続くところがあって間違いやすいので、注意しながら歌ってください」

カップリングは、穏やかなミディアム調の「おふくろ月夜」。Spotify5位の「海の匂いのお母さん」同様に、鳥羽の母を慕う優しさが歌声からにじみ出ている。

「これは、白い割烹着を着て頬被りをしているような、まさに昭和のお袋をイメージして作ってもらいました」

今回、ほぼ全曲解禁となったのを機に、改めて聴いてほしい楽曲を尋ねてみると、

「このTOP40の表にはないけれど、’14年にリリースした『晩秋歌』はぜひとも聴いてもらいたいですね（現在49位）。途中で都々逸（どどいつ）が入るのだけれど、船村先生が良いメロディーをつけてくださったんですよ。今でも、カラオケで自分の歌をリクエストされた時はこれを選ぶくらい気に入っています。それと、30位の『港の美夜古衆』は自分が「島根良太郎」というペンネームで作曲もしているのですが、福岡県の苅田町（かんだちょう）の街を歌っています」

最後に、とても興味深いエピソードを語ってくれた。

「あとね、この13位にある『男宿』！ 当時はシングル『羅臼の男』のカップリングだったのだけれど、今、台湾でカバーされていて、海外で人気らしいんですよ。作詞の新本創子先生から、“台湾に行ったら、みんなカラオケで、しかも女の人がいっぱい歌っているのよ”と教えてもらいました。それでYouTubeをチェックしてみたら、いろんな人がカバーした動画があがっていてビックリしました」

鳥羽が取材中に初めて目を丸くして語ったので、レコード会社のスタッフにその場で調べてもらったところ、台湾のほか日系人の多いブラジルでも人気となっていることが分かった。カップリングにひそかに収録された楽曲が、過去に『紅白』でも歌われた「師匠（おやじ）」や「演歌船」と同レベルの人気になっているというのが興味深い。

今や、“シティ・ポップ”というカテゴリーで、数多くの日本のポップスが世界的にヒットしているが、いよいよ演歌でも“「真夜中のドア」現象”が起こりつつあるのか!? これまで想定外のヒットがあまりにも多い鳥羽一郎だからこそ、今後も大いに注目したいところだ。

インタビュー第1弾ではサブスク再生回数ダントツの「兄弟船」について、第2弾では「カサブランカ」などの楽曲について語ってくれた。

