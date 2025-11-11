1982年のデビュー以来、40年以上にわたって演歌歌手を続けている鳥羽一郎。インタビュー第1弾では、NHK『紅白歌合戦』で7回歌われ、レコード売上でもサブスク（Spotify）の再生回数でもダントツである「兄弟船」について語ってもらった。

今回は、まずSpotify人気曲ランキング第2位の「男の港」にまつわるエピソードを聞いていこう。

人気曲「男の港」は地方の町の“ご当地ソング”として生まれた

「男の港」は、豊後地方の漁師が主人公。じっくりと聴かせるタイプの演歌で、1986年のリリース時、オリコン最高55位ながらTOP100に29週チャートインのロングヒットに。また、『紅白』では2回目の出場である’88年と、その後6年連続出場となった’93年に歌唱している。

SMAPに「感謝しています」と語る鳥羽一郎

インタビュー第1弾で、「兄弟船」は当初、デビュー曲の最有力候補ではなかったと明かしてもらったが、なんと「男の港」も本命ではなかったそうだ。

「当時、大分県に鶴見町（現・佐伯市）という小さな港町があり、“ご当地ソングを作ってくれ”という依頼を受けたんです。一般には発売されない委託制作盤として2,000枚くらいレコードを買い取ってもらい、町にお渡ししました。そうしたら、鶴見のカラオケスナックで大人気となって、“それならば全国発売しよう”とリリースしたところ、ヒットしたんです」

今でも、大分地方にNHK『のど自慢』があると、この「男の港」がしばしば歌われている。

そして、Spotify第3位には’96年のシングル「カサブランカ・グッバイ」がランクイン。本作は、恋多き男と決別する女の織り成すドラマ仕立ての歌謡曲を、鳥羽が声を張り上げることなく終始落ち着いた歌唱で歌った、異色の作品。“海の男、実直な男”という鳥羽のいつものスタイルとは全く異なっている。

「これは、脚本家の内館牧子さんが作ってくださったものを、ディレクターが5年くらい寝かせていた作品なんです。ディレクターは、ずっと海の歌を歌ってきた俺がいきなり“カサブランカ”だなんて、違和感があると思ったんでしょうね。

そんな状況の中、内館さんが次の大河ドラマ『毛利元就』を担当するというニュースもあったので、“じゃあ先生の作品を歌ってみよう”とリリースしたんです」

SMAPとの共演も功を奏し「カサブランカ・グッバイ」が人気に

しかし、鳥羽にとってはあまりの異色作だったためか、レコード会社もノン・プロモーションのままでリリースした’96年、オリコンTOP100には一切入らない状態だった。

「当時のクイズ番組で“誰が歌っているでしょう？”と出題されるほど、知られていませんでした。この曲は、レコード会社のディレクターから“演歌独特の節回しを取るように”と細かく直されたので、ソフトに歌ったんです。だから、誰もまさか鳥羽一郎が歌っているとは思わなかったんだろうね（笑）」

ところが、しばらくすると、“カサブランカを歌った歌”として徐々にラジオや有線放送でリクエストが増えていき、有線放送では’96年度66位と「兄弟船」以来のヒットを記録。同年のNHK『紅白歌合戦』でも、鳥羽は本作を歌唱することになった。

その本番当日は、SMAPのメンバーが歌のイメージに合わせて中折れハットにコートをまとい、鳥羽が歌う後ろで立ち振る舞うという演出も話題になった。特に、木村拓哉が曲の間奏でハットを脱いでダンディーに一礼した瞬間には歓声が響き、大いに盛り上がった。

「実際、この歌がヒットしたのは、SMAPのみんなが出てくれたことが大きいでしょうね。彼らにはとても感謝しています」

SMAP効果もあってか、年明けには有線放送とCDでランキングが急上昇。有線では年間21位、CDは初めてTOP100入りし、『紅白』では2年連続で歌うほど人気が定着した。しかし、これだけ「カサブランカ・グッバイ」がヒットしたならば、この洒落たポップス路線を続けようという気はなかったのだろうか。エンタメ業界なら二番煎じ、三番煎じでヒットを量産するのが通則と思われるが、

「それを、やらないのがいいんですよ（笑）。あのくらいヒットしたら普通はやりたがると思うけれど、これは内館牧子さんとしても、映画『カサブランカ』あるいは、それをモチーフにした沢田研二さんの『カサブランカ・ダンディ』のイメージで作ってくれたものだと思うので、1曲あれば十分です」

では、これとは対照的に海の歌が圧倒的に多いのは、果たして鳥羽のリクエストなのかと尋ねると、

「いえいえ、単純に作家のみなさんが鳥羽一郎に対して、そういう海のイメージで曲を作ってくださるんじゃないかな。逆に、ラブソングはほとんど来ないね（笑）」

「海の匂いのお母さん」を歌うたびに「田舎のお袋の姿とダブる」

その鳥羽が歌う海の歌の代表といえば、1位の「兄弟船」、2位の「男の港」、そして5位の「海の匂いのお母さん」だろう。本作は、テレビ番組でも「兄弟船」に次いで歌われている印象があるが、実はさほど売れなかった2ndシングル「南十字星」のB面曲という点も興味深い。デビュー曲としては下位候補だった「兄弟船」、一般発売されていなかった「男の港」に続き、本作までも本命のシングルではなかったとは……！

「俺は、そういう歌ばっかりなんですよ（笑）。『海の匂いのお母さん』は、広島で牡蠣の養殖をしている“お母さん”のことを指します。もともと、広島のRCC中国放送で『演歌大学』というラジオ番組があり、バス運転手である田村和男さんが、この曲の原型を書かれています。これも『兄弟船』の時みたいに、“広島で発表会があるから歌ってこい”と言われて。まだデビュー前の頃に、生まれて初めて新幹線のグリーン車に乗ったのを思い出しますね〜。

その後、シングルのB面に入れることになりましたが、コンサートなんかで歌っていると、田舎のお袋が苦労してきた姿とダブってくるんですよ。うちのお袋も、“海女さんは冬場、海に潜れないから”とアルバイトで牡蠣打ち（殻を割って身を取り出す作業）をやっていたんです。だから今は、お袋のことを想いながら歌っています」

‘05年の『紅白』では、鳥羽一郎と山川豊の兄弟が本作をデュエットするという形で共演。母親の海女姿を背景に映し出しつつ二人で熱唱するという演出も、視聴者の涙を誘った。

「弟とは当時、事務所もレコード会社も違ったし、紅白では俺が出て弟が出ない年や、その逆もありましたから、なかなか実現しなかったんでしょうね。本番で2コーラス歌うと決まった時、番組の提案では俺がメインで、弟のパートがほとんどなかったので、直談判して均等に歌うようにお願いしました。

『兄弟船』に『海の匂いのお母さん』……こうやって（Spotifyの）順位表を見ると、船村徹先生の作品が多いですが、やはり先生の作品を歌う時はいつでも身が引き締まる思いですよ。12位の『師匠（おやじ）』も船村先生のことなんですよね。そういえば、先生は男の歌手には厳しかったけど、女性には優しかったね（笑）」

このように、’80年代と’90年代に代表曲の多い鳥羽だが、サブスクでは4位に「北海の花」、6位に「戻れないんだよ」、8位に「一本道の唄」、そして10位に「されど人生」と、実は令和に入ってからリリースした’20年代の人気曲も出ている。

この中で最上位となった’22年のシングル「北海の花」は海を舞台としつつ、都会で働く男性が、北海に戻って花を咲かせようというドラマ性のある内容で、鳥羽がこれまで歌ってきた漁師や港を舞台とした歌とは視点が少し異なっている。

「自分では、どれも売れたという意識はあんまりないのですが、人気なんですね。『北海の花』は、（八代亜紀『舟唄』などを手がけた）浜圭介先生の歌が歌いたい、という思いが実現した1曲です。歌の主人公は、俺よりももっと若い青年のイメージがありますね。それこそ、彼の親父さんに『お前、荒波に出ていくけれど大丈夫か？』って言われたかもしれないな、なんて思いながら歌っています」

鳥羽と話していると、ジョークのレベルですら人の悪口を言わない、自分が出過ぎることを嫌う、目立たない存在にも光を当てようとするといったエピソードが多く、まるで高倉健の映画を観ているような感覚になった。まさに彼が、自身の最新作のタイトル「昭和のおとこ」そのままに生きているのだということを強く感じた。

最終回となるインタビュー第3弾では、その’25年の新曲「昭和のおとこ」や、サブスク解禁になった話題作についても語ってもらおう。

【INFORMATION】

◎ニューシングル『昭和のおとこ』発売中

＜収録曲＞

1. 昭和のおとこ

作詩：かず翼 / 作曲：徳久広司 / 編曲：南郷達也

2. おふくろ月夜

作詩：さくらちさと / 作曲：徳久広司 / 編曲：南郷達也

3. 昭和のおとこ（オリジナル・カラオケ）

4. おふくろ月夜（オリジナル・カラオケ）

◎岩手「クラウンミュージックフェスティバル」開催

・日程：2025年12月7日（日） 12:30〜／16:30〜（2回公演）

・会場：矢巾町・田園ホール

・料金：全席指定5,000円（税込）

【PROFILE】

鳥羽一郎（とば・いちろう）

1952年4月25日。三重県鳥羽市生まれ。82年にシングル「兄弟船」でデビューしロングヒットを記録し、『第16回全日本有線大賞』新人賞などを受賞する。以降も「男の港」、「カサブランカ・グッバイ」などの話題作を多数リリース。歌手として活躍する一方でチャリティー活動にも携わっており、紺綬褒章を数回受章している。弟は演歌歌手の山川豊、長男はシンガーソングライターの木村竜蔵、二男は演歌歌手の木村徹二。

臼井孝（うすい・たかし）

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』（いそっぷ社）、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』（渋谷のラジオ）に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部