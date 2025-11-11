1982年のデビュー以来、「兄弟船」をはじめとして“海の男”や“無骨な男”をイメージさせる楽曲を歌い続けてきた演歌歌手の鳥羽一郎。近年は、同じ演歌歌手である実弟の山川豊や、二男の木村徹二との共演も増えてきたが、2025年9月10日、全シングル146作品とアルバム35作品をストリーミングサービスで解禁した。これを機に、それ以前から配信されていた主要シングルと近年の作品を対象に、Spotifyでの人気曲にまつわるエピソードを本人に聞いてみた。

鳥羽の’25年9月現在のSpotify月間リスナーは約4万人（その後、全曲解禁し10月下旬には5万人に増加）。地域別で見ると大阪がやや高めになっている。人情深い作品が多いからだろうか。

デビュー時、「兄弟船」より推されていた楽曲があった…

「どうでしょう、デビューから数年間は大阪ではあまり聞かれてなかったんですよね。その後、『だんじり』『泉州春木港』『大阪湾』などのシングルでキャンペーンを仕掛けたのが良かったかもしれません」

そんな鳥羽にSNSでの取り組みや、音楽の聴き方を尋ねてみると、

「最近はテレビやラジオの番組に出させてもらった時に、ショート動画を撮ってもらうことが増えました。でも、自撮りでどんどん投稿していく習慣はないですね。

音楽は、家にジュークボックス型のプレイヤーがあって、レコード風のレプリカにCDが100枚入っているんですよ。それを使って洋楽のオールディーズをよく聴いています。夏になるとハワイアンやタンゴも聴きますね。鳥羽一郎の曲も入れているけど、自分ではあまり聴かないかな（笑）」

漁師→料理人→演歌歌手へ。船村徹の弟子になるべく直談判

ここからは、Spotifyの人気曲ランキングに沿って見ていこう。第1位は、2位に5倍以上という圧倒的な差をつけてデビュー曲の「兄弟船」に。当時オリコン最高34位ながら、TOP100内に58週もチャートインする超ロングヒットとなっているが、それだけでなく、40年以上経った現在もカラオケの年間ランキングで演歌・歌謡曲部門（DAM、JOYSOUND調べ）で毎年TOP20に必ず入っている。まさに誰もが納得する1位だろう。

「波の谷間に 命の花が」と、独特な鼻にかかった力強い歌声で始まる楽曲で、船村徹らしい高低差の激しいメロディーは、まさに波に抗いながらも船を進めていくような景色が思い浮かぶ。

鳥羽に、デビューまでの経緯を改めて尋ねてみると、

「もともと漁師をしていて、その後ホテルで数年間、和食の料理人の修行をしていました。でも、いつまでも見習いのままで、これでは埒が明かないと思い、もともと好きだった演歌歌手を目指しました。

最初、五木ひろしさんが勝ち抜いてスターになっていった『全日本歌謡選手権』に応募したのだけど、予選会で落ちてしまったんです、2回も（苦笑）。それでも歌手の夢を諦めきれず、“（審査員だった）船村徹先生に会いに行くしかない！“と思い立ったんです。船村先生の歌は、『別れの一本杉』をはじめ好きな歌が多かったんですよ。

船村先生のスケジュールは、同じく歌手デビュー目指して先に上京し、とある事務所の電話番もしていた弟（山川豊）に調べてもらいました。すると、毎週決まった曜日にテレビの生放送があり、その前日はホテルに泊まって、そのホテルの寿司屋で食事をされていることが分かり、会いに行って直談判したんです」

その甲斐あって、鳥羽は内弟子にしてもらえることに。

「内弟子だった3年間、先生はレッスンなんかしないんですけど（笑）、いろんな歌手の現場を一緒に見たり、身の回りのお世話をしたりして学んでいました。その間に弟のデビューが決まって焦りはしたけれど、船村先生は“心配するな”と全部分かってくれていました」

鳥羽一郎が弟・山川豊のデビューを心から喜んでいた証拠がある。山川がある新人賞を受賞して名前を呼ばれた際、鳥羽は警備員が止めるのを振り切って客席からステージに上り、山川と抱き合ったのだ。その映像は、鳥羽一郎のデビュー前のハプニング映像として頻繁にテレビに流れている。

「あの映像が流れるたび、本当に恥ずかしくなります（苦笑）。今だったら、大変なことになるんじゃないかな。日本武道館だから、ものすごい数の警備員がいたと思うんだけど、もうあまりに嬉しくて飛び込んでいったんですよ。でも、後で船村先生に“バカ野郎！”って叱られました」

「兄弟船」より「南十字星」と「流氷・オホーツク」が推されていた

そんな弟のデビューから1年半遅れたものの、鳥羽も「塩の香りが似合う男」というキャッチ・フレーズでレコード・デビュー。この『兄弟船』ともリンクする“海の男路線”は、最初から決まっていたのだろうか。

「そうですね、ただ……、船村先生はデビューのために『兄弟船』『北凍船』『流氷・オホーツク』『南十字星』の4曲を準備してくださっていたんですよ。なかでも先生は、“鳥羽一郎にはこれが合う”と言って、ハワイアン調で穏やかな『南十字星』を推していたんです。先生のお兄さんは昔、戦地となったフィリピンの沖合いで亡くなっているので、この『南十字星』という曲にお兄さんへの想いを託そうとしてらしたんでしょうね。

一方、日本クラウンの社長さんは、厳しい北海を歌った『流氷・オホーツク』を気に入ってくれていたので、デビューは『南十字星』か『流氷・オホーツク』でいくか、意見が真っ二つに割れたんです」

その強力な2曲とは違い、『兄弟船』は当初、一般人が作ってコンテストで入賞した詞に船村徹が曲をつけ、“発表会で歌ってこい”と言われていただけの作品だったという。

「ただ、自分としては、最初から『兄弟船』が気に入っていて……。でも、先生にそんなこと言えないじゃないですか。だから、周りに根回しして、“なんか評判が良いみたいですよ”という雰囲気を作りまして（笑）。そうしたら、最終的に先生が『兄弟船』をデビュー曲に決めてくれました。その後、星野哲郎先生がシングル用に歌詞を整えてくださって、今の『兄弟船』の歌詞になったんですよ」

「兄弟船」は地方キャンペーンでジワジワと人気に。紅白では7回歌唱

ちなみに、「南十字星」は2作目、「流氷・オホーツク」は3作目のシングルとして発売され、いずれも「兄弟船」がロングヒット中ということもあって隠れてしまったためか、両者ともにオリコンTOP100圏外に。とはいえ、どうにか発売にこぎつけ、’82年8月にリリースした「兄弟船」のほうも、オリコンTOP100に入ったのは’83年の2月だ。この半年間、どう過ごしていたのだろうか。

「デビュー当初は、いろいろな街でキャンペーンをしたのですが、反応には波があって。“この歌は都会ではウケない”とだんだん分かってきて、北海道に集中してあちこちで歌わせていただきました。礼文島から函館まで、宣伝マンが運転手も引き受けて一緒に周ってくれましたね。そうしたら、ジワジワと売れてきてました」

この戦略が功を奏し、オリコン年間シングルでは’83年度66位（’84年度も年間132位）、有線放送リクエストも’83年度20位となった。また、NHK『紅白歌合戦』では、Tシャツにジーンズという漁師スタイルで初出場となった’85年のほか、’92年、’95年、’00年、’03年、’06年、’07年と合計7回歌唱。今では同一楽曲の最多歌唱数は、石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」と「天城越え」がともに13回と更新し続けているが、’07年時点では「兄弟船」が最多記録だったのだ。

「数曲歌うだけのイベントでも『兄弟船』は必ず歌いますね。歌いたくないなんて思ったこと、一度もありませんよ。逆に歌わないと、観客の方々は“なんで歌わないんだ”と思われるでしょうし、『兄弟船』あっての鳥羽一郎ですから、本当にありがたいですよ」

ちなみに、カラオケで歌う時のコツも聞いてみると、

「力強い歌なので、とにかく元気に歌ってもらえたらオッケーです！ あと、歌詞のなかに『俺と兄貴のよ 夢のゆりかごさ』というフレーズがあり、“実際は（山川豊が弟なので）兄貴の立場だろう？”と言われることがあるんですが、個人的には全然気にならないですね。『海の匂いのお母さん』（Spotify第5位）でも、『案じております 兄貴とふたり』と弟役で歌っているけれど、逆に現実とは異なる世界に入り込んで歌えますね」

当初は本命ではなかった楽曲が、今や「鳥羽一郎といえば『兄弟船』」と言われるほどに定着しているのが興味深いが、鳥羽の音楽に対する誠実さを伺っていると、ただ真っ直ぐ情熱を届けようとしている人にこそ運命の女神は微笑むのかな、と実感させられる。

インタビュー第2弾では、意外なヒット曲となった「カサブランカ・グッバイ」や、当初B面曲だった「海の匂いのお母さん」など、「兄弟船」以外の“本命ではなかったヒット曲”についても語ってもらった。

