ミマキエンジ、今期経常を7％下方修正

ミマキエンジニアリング <6638> [東証Ｐ] が11月11日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比12.9％減の37.6億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の84億円→78億円(前期は84.4億円)に7.1％下方修正し、減益率が0.5％減→7.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の40.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％減の19.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.5％→10.3％に低下した。



株探ニュース

