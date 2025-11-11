11月11日（火）の「相席食堂」は、素直で明るく奔放な旅人が相席旅をする「異国の風相席」を放送する。

世界の「トヨタ」が本社を構える愛知県豊田市にやって来たのは、ペルー出身で、日系の父とペルー人の母の間に生まれたアレクサンダー。10歳の頃に来日し、2013年には元AKB48で実業家の川崎希と結婚。浮気者のヒモ夫として、一躍、その名を轟かせた。

缶コーヒーを手に、街の情報を入手しようと女性に声をかけるアレク。「奥さんと知り合ったのもナンパ」という元ナンパ師ならではのチャラさで次々と声をかける。

お目当てのペルー料理店の情報をゲットし、店に向かう途中、バーガーショップに立ち寄るアレク。すると、「アレクは正真正銘、顔だけや！」と千鳥が呆れ果てる出来事が…！

ペルー料理店でペルーの伝統的な家庭料理を味わった後は夜の街へ。「キャバクラに行ってみたい」と、一緒に行ってくれる男性を探し、ＩＴ企業に勤める男性とガチでキャバクラへ。イメージなど全く気にしない振り切ったアレクに千鳥は…！？

この日は他にも、ロシア出身の母と日本人の父を持つ村重杏奈が、愛知県東海市で相席旅！「当たり前のことを大きな声で言ってここまできた」という村重はロケでも村重節全開！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。TVerでも無料配信。

