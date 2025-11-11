テクノマセマ、上期経常を赤字縮小に上方修正

テクノマセマティカル <3787> [東証Ｓ] が11月11日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)を従来予想の8000万円の赤字→5200万円の赤字(前年同期は1億7300万円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常損益は従来予想の400万円の黒字(前期は2億8200万円の赤字)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、ソリューション事業は、防衛装備品案件は堅調だったものの既存製品の拡販が進まず計画値を下回り、ライセンス事業ではソフトウェア部門が見込んでいた案件が期ずれしたこともあり計画値に届かなかったものの、ハードウェア部門は大型のライセンス案件の獲得に加え、デジカメ、ウェアラブル端末向けのロイヤルティの上振れもあり大きく計画値を上回りました。一方、利益面は、売上高の計画値超えとともに役員報酬削減などの経費圧縮策効果もあり、赤字幅は計画値比縮小となりました。なお、部門別の売上計画達成率は次のとおりです。ソフトウェア部門 78％、ハードウェア部門 144％、ソリューション事業 90％。営業外収益（為替差益）の計上 当社は、為替相場の円安進行により、2026 年３月期第２四半期（2025 年７月１日～2025 年９月30 日）において、2 百万円の為替差益を計上する見込みです。 この結果、2026 年３月期第２四半期（中間期）（2025 年４月１日～2025 年９月 30 日）においては、この為替差益と第１四半期（2025 年４月１日～2025 年６月 30 日）において計上済みの為替差損（3 百万円）の相殺の結果として、為替差損 0 百万円を営業外費用に計上することとなる見込みです。なお、上記の金額は、当社が保有する外貨建資産等の決済及び期末換算レートによる評価替により発生したものであります。

