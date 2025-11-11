11日前引けの日経平均株価は続伸。前日比219.52円（0.43％）高の5万1131.28円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は536、値下がりは1007、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を134.37円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が29.28円、東エレク <8035>が27.07円、ファストリ <9983>が26.47円、リクルート <6098>が23.06円と続いた。



マイナス寄与度は46.8円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が15.29円、ディスコ <6146>が6.08円、日産化 <4021>が4.51円、菱地所 <8802>が4.25円と並んだ。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、その他製品、水産・農林が続いた。値下がり上位には陸運、海運、パルプ・紙が並んだ。



株探ニュース

