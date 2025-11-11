　11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.6％増の1804億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.7％減の1332億円だった。

　個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ　英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、ＮＥＸＴ　小売 <1630> 、ｉシェアーズ　米国債０－３ヶ月　ＥＴＦ <2012> 、ＮＥＸＴ　東証銀行業株価指数 <1615> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> など27銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が5.12％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.07％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> が3.05％高と大幅な上昇。

　日経平均株価が219円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金889億7400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1341億7800万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億5000万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が83億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が73億8600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が67億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が41億3700万円の売買代金となった。

