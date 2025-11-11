義母から嫌がらせされ、挙句の果てに「老後は介護しろ」なんて言われたことがある人も。そんな義母の介護なんてするわけがありませんよね……。今回は、介護問題で義母に言い返した人のエピソードをご紹介します。

とっても可愛がっていただいたので

「うちの義母は嫁いびりがすごくて……。ある日、義母が介護の話をしてきたんです。『嫁が介護をして当然』と言わんばかりに、私のことを当てにしている義母。私にだって両親がいるのに、どうして義母の介護をしなきゃいけないわけ？ さすがに我慢の限界に……。

『お義母さんには、うちの両親の悪口を言われたり、独身時代の服をみっともないと捨てられたり、とっても可愛がっていただいたのでもちろん介護しますよ！』『私にしていただいたことと、まったく同じことをお返しいたしますので、楽しみにしててくださいね！』と言ったら、それっきり介護の話はなくなりました（笑）。

介護してもらいたいのに嫁をいびるなんて、本当に頭が悪いですよね。絶対仕返しされるに決まっているのに。

それ以来、義実家とは疎遠に。もっと早く縁を切っておくべきだったなと思いました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ いじめてきた相手に優しくしてもらおうなんて、図々しいにも程があります。お嫁さんに介護してもらおうなんて思わず、大人しく施設を探していただきたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。