産業廃棄物処理やバイオマス発電事業を手掛ける秋田市の企業が、新たに持続可能な航空燃料 SAFの製造技術を開発する事業に取り組むと発表しました。



間伐材の木質チップや廃プラスチックなどを原料に、航空燃料の製造を目指します。



持続可能な航空燃料 SAFの製造技術を開発する事業に新たに取り組むのは、秋田市のユナイテッド計画です。



この事業は今年7月、国の研究機関、新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDOの公募に採択されていて、助成を受けて進められます。





ユナイテッド計画 平野久貴社長「この持続可能燃料開発が、今後の日本のエネルギー政策に必要不可欠であり、期待を超える成果を出せるように取り組んでまいりたいと思っております」事業では、秋田の山から出る間伐材の木質チップや、廃プラスチックなどを原料に、航空燃料製造の実証を行います。石炭などのエネルギーの調査、技術開発などを手がける東京の一般財団法人カーボンフロンティア機構と、発電設備の設計や製造事業にも取り組んでいる東京の住友重機械工業との連携事業です。3者は、2030年代はじめに新たな製造工場の運転開始を目指していて、関連の産業も含めて県内への大きな経済波及効果が期待されます。