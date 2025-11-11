“新加勢大周”こと坂本一生、激変した現在に驚き！セクシー男優＆破廉恥トラブル…衝撃過去を自ら告白

11月10日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、かつて一世を風靡したタレントが衝撃的な過去を語る場面があった。

【映像】「一瞬松本人志かと」坂本一生の衝撃的すぎる激変姿にスタジオ騒然

この日の企画「親友のフリして仕事をもらおう！」は、ほとんど面識のない人と親友のように振る舞い、共演者を騙せるかを競うというもの。

挑戦したのは有田哲平、春日俊彰（オードリー）、みなみかわの3人。有田の親友役はジミー大西が、春日の親友役は赤ちゃんキャラでおなじみの舘野忠臣（ネコニスズ）が務めた。

もっとも意外だったコンビは、みなみかわの親友として現れた坂本一生だ。

坂本といえば、新加勢大周として芸能界デビューし、その後の改名騒動などで一躍時の人となった。当時はスリムでさわやかな印象だったが、スタジオに現れたその姿は、金髪坊主に日焼けした肌、マッチョな体という変わりよう！

ターゲットの吉村崇（平成ノブシコブシ）とレインボーは「ええっ!!」と目を丸くし、吉村は「一瞬松本人志さんかと思いました」と思わず口にしてしまうほどの変貌ぶりだった。

それぞれの親友が登場したところで、親友同士なら答えが揃うはずの「親友ぴったんこクイズ」に挑戦することに。

3組はほぼ初対面で当然回答を揃えることはできないので、ターゲットに怪しまれないためには、お互いの回答にどれだけ話を合わせられるかがカギとなる。

「私だけが知ってる親友の秘密は？」という問題が出されると、みなみかわが「セクシー男優になろうとしていた」と答えたのに対し、坂本は「大御所の女性」と回答した。

坂本のことをたいして知らないみなみかわの回答は、もちろん即興で考えたもの。「なってはいないです。でも、なろうとしてたんです。パーソナルトレーナーとかいろいろやって…」とアドリブで必死に話を作り、坂本も「ヘアヌード出した」「やってみようかなって（みなみかわに）相談したんですよ」と親友らしく話を合わせた。

そんな坂本は、自身が出した「大御所の女性」という回答について質問され、「大御所3人組のうちの1人の女性を僕が…」と、過去の女性トラブルを自ら告白した。

「大御所の3人組ってそんなにいないですよ？」と吉村から尋ねられると、「車に乗ると赤信号あるじゃないですか。そういうことです」とヒントを与える。

このヒントで大御所が誰かを察した吉村は「えーーーーっ!!」と絶句し、スタジオは一時騒然となった。

「それ、僕知らなかった。銀座の某トップの女性と僕が知らないでホテルへ行って、『実は私、あの人の○○なんだよ』って言われて」と生々しいエピソードを明かした坂本。

あまりの衝撃に吉村は言葉を失い、別室でモニタリングしていた上田晋也も「これ、ガチな話なんだろうな」と苦笑いを浮かべた。

一方、自分の回答よりインパクトのあるエピソードを披露されたみなみかわはタジタジの様子だ。

レインボー・池田直人から「みなみかわさんも知ってたんですか？」と聞かれると、「知っていましたけど、テレビでは言えるわけないじゃない。これが限界」ととっさに嘘をつき、親友のふりを貫き通した。

すると、レインボー・ジャンボたかおはこの嘘をすっかり信じ込み、「みなみかわさん（坂本さんを）守ったんだ」と感動。「これ、だいぶ親友っすね」と確信した様子で、見事にみなみかわと坂本の親友トークに騙されていた。