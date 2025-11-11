メッシがバルセロナ復帰をほのめかす? カンプ・ノウ訪問の写真とともに「いつか戻れたら」
インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが古巣バルセロナへの復帰を示唆した。アメリカ『ESPN』が伝えている。
メッシは10日に自身のインスタグラム(@leomessi)を更新し、前日に改修中のスポティファイ・カンプ・ノウを訪問したことを報告。「昨夜、心から恋しい場所に戻った」と写真を投稿し、かつてのホームに対する思いを綴った。
「そこは自分が非常に幸せだった場所で、あなたたちが何度も自分を世界でいちばん幸せな人間だと感じさせてくれた場所だ」
「いつか戻れたらと思う。選手としての別れを言うためだけではない。あの時それができなかったから…」
現在38歳のメッシは、バルセロナのトップチームで17年間にわたってプレー。公式戦で記録した778試合出場と672ゴール、そして獲得タイトル34は、いずれもクラブ史上最多となっている。2021年にバルセロナの財政難の影響で突然の退団を余儀なくされ、コロナ禍の制限も重なって正式な別れの場を持てなかった。
ジョアン・ラポルタ会長は、メッシを功労試合に招いて新カンプ・ノウのこけら落としにする構想を明かしている。スタジアムの全面完成は2027年の予定で、収容人数は10万5000人となる見込みだ。
