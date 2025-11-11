八村塁、高確率ショットで21得点の活躍…ドンチッチ38得点のレイカーズがホーネッツに勝利

11月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがスペクトラム・センターでシャーロット・ホーネッツと対戦した。

レイカーズはオースティン・リーブスが4試合ぶりに復帰。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンとともに先発を務めた。

第1クォーターは激しい点の取り合い。ドンチッチを中心に、八村もレイアップとダンクで得点を挙げ、36－40と4点ビハインドで終了した。

第2クォーターは開始1分58秒にスマートの3ポイントシュートで43－42と逆転。直後に得点を与えたあと、リーブスの“3点プレー”で再び抜け出したものの、その後は0－9のランを許した。それでも、終盤にスマート、ドンチッチ、リーブスが立て続けに得点を記録。65－63と2点リードでハーフタイムを迎えた。

エイトンの得点で始まった第3クォーターは、八村が3本の長距離砲を沈めるなど躍動。ホーネッツを圧倒し、96－78とリードを広げた。

第4クォーターは一転して、ホーネッツに主導権を握られる展開。残り1分19秒から2連続で3ポイントを決められ、6点差に詰め寄られたが、終盤のフリースローを確実に決め、121－111で逃げきった。

レイカーズはドンチッチが38得点6リバウンド7アシスト、リーブスが24得点5リバウンド7アシスト、エイトンが14得点6リバウンド、スマートが13得点6アシスト7スティール。八村は12本中9本のフィールドゴールを成功させ、21得点に3リバウンド1アシスト1スティールを記録した。

なお、レイカーズは13日（同12日）にオクラホマシティ・サンダーと対戦する。

■試合結果



シャーロット・ホーネッツ 111－121 ロサンゼルス・レイカーズ



CHA｜40｜23｜15｜33｜＝111



LAL｜36｜29｜31｜25｜＝121



This Lakers sequence to end the half…

Luka Dončić triple for 21 points.

Rui Hachimura with the great defense.

Austin Reaves beats the buzzer.

Lakers lead by 3 at the break! pic.twitter.com/HzdmSN3IQo

- NBA (@NBA) November 11, 2025

【動画】八村塁が見せた好ディフェンス