今年9月に自身初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』（KADOKAWA）を上梓した東堂かおりさん（34）。外資系の大手企業で働きながら、チャンネル登録者数18万人超のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」を運営し、会社経営者としても活躍。現在の年収は4000万円を超えるという。

世間が羨む“エリート街道”を歩んでいるように見えるかおりさんだが、実は大学卒業後にニートを経験し、その後、手取り12万円のブラックな職場で働いた過去も持つ。そんな彼女が、いかにして外資系の大手企業で働き、高年収を得るようになったのか。かおりさんに話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



物心ついた頃から「大企業に入らなきゃ」と思っていたワケ

――かおりさんは現在、外資系の大手企業で営業の仕事をされているのですよね。

東堂かおりさん（以下、かおり） はい。今の会社は転職を繰り返して5社目に入ったところです。それまでは小さい会社を転々としていました。ただ、ずっと「大企業に入らなきゃ」という、焦りみたいな気持ちはあったんです。

――なぜ、「大企業に入らなきゃ」と思っていたのでしょうか？

かおり 物心ついた頃から、母に「誰もが知っているような、大企業に就職しなきゃダメ！」と言われて育ってきたんです。子どもの頃って、母親からの言葉が絶対じゃないですか。それで、「私は大企業に入るんだ、というか入らなきゃダメなんだ」と思っていました。

「50社以上応募して、全敗でした」大企業就職を目指すも就活に失敗

――お母さんは、なぜ大企業にこだわっていたのでしょう。

かおり 父が、いわゆる大企業に勤めていた人で。どこまで本気なのか分かりませんが、母はよく「お父さんと結婚したのは、いい会社に勤めていたからよ」と言っていました。仕事内容は詳しくは知らないけれど、技術職で役職もそれなりに上の方だったと聞いています。

――それで、お母さんはかおりさんにも大企業を勧めたのですね。

かおり 幼少期から刷り込まれた価値観は、なかなか崩れるものではないから、就職活動のときは学生に人気の大企業ばかり受けていましたね。

でも、就職活動に強い大学に通っていたわけでもないし、勉強もそこそこにキャバクラのバイトばっかりしていた私が受かるわけがなくて。50社以上応募して、全敗でした。

「手取りは12万円ちょっと」「ギリギリの生活でした」無職生活を経て地元で就職したが…

――では、大学卒業後はどうされたのですか。

かおり 大学進学を機に上京したのですが、卒業後は地元の静岡に帰って、1か月くらいは家の中でダラダラ過ごしていました。働いてなくてお金がないから、元彼氏から食費をもらってご飯を食べに行く、という今考えるとわけわからん生活をしていました。

でも、さすがにこのままではいけないと思って。「大企業じゃなくてもいいから就職しなきゃ」と地元の百貨店の美容部員になりました。

――美容部員の仕事はどうでしたか。

かおり それが、契約社員ということもあって、とにかく給料が低くて。フルタイムで働いても、手取りは12万円ちょっと。当時は実家に住んでいたけど、それでもギリギリの生活でした。欲しいものはもちろん、日々の食費も切り詰めなきゃいけない。

でも私、今も昔も我慢ができない性格なんですよ（笑）。だから、仕事が終わったあとに繁華街でナンパ待ちをして、声をかけてきた人に夕食やタクシー代を奢ってもらう生活をしていました。

声をかけてくる人の中には、大企業に勤めている人も多くて。彼らと遊んでいると、私にも「大企業のブランドタグ」がついたような気がして、気持ちよかったんですよね。

「大企業」のブランドに憧れ、大企業勤務の男性と交際した時期も

――大企業のブランドタグ？

かおり 「大企業勤務」というブランドが欲しくて欲しくてしょうがないんだけど、今の自分だと手に入らないから、すでに持っている人と一緒にいることで「私も持っている」と思い込もうとしていたというか。

今考えるとちゃんちゃらおかしいんですけど、「大企業勤務の人たちから相手にしてもらえるということは、私も同レベルってことだよね」と錯覚していたんです。

――当時は付き合う人も大企業勤務の男性が多かったそうですね。

かおり そうなんです。極端な話、顔や性格、年齢は関係ない。年収5000万円のスタートアップ経営者と、年収600万円の大企業勤務の男性だったら、後者に惹かれるくらい「大企業勤務」というブランドにこだわっていました。どちらにせよ、相手の肩書きしか見ていないから、恋愛も全然上手くいかなかったですね。

――自分が大企業に入ってその肩書きを得よう、と考えることはなかった？

かおり 就職活動で全滅しているから、どうやったらそんな会社に入社できるのか、全くイメージがわかなかったんです。

「給料だけじゃなくて職場環境も改善されるのかな」大企業への転職を目指すようになった“きっかけ”

――その考えが変わったのは、いつからでしょう？

かおり ある時、一緒にカラオケに行った大企業勤務の男性が、ポッキーを注文したんですよ。それを見て、「スーパーで買うより何倍も高いのに、こんなに気軽に買えるのか」「私と彼では、こんなに金銭感覚が違うのか」とびっくりしたんです。

それと同時に、気にせずお金を使える彼が羨ましくて、恨めしかった（笑）。「私はお金を持ってないのになんであいつは持てるんだ」「あいつが恨めしい、あんなやつに負けたくない」って。

もっと言うと、本当は大企業で働く彼のことを尊敬していたんだと思います。でも、今の私だとそれが叶わないから、逆恨みしていただけだったんだなって。

それに気づいた時に、自分で稼げるようになりたい、だからやっぱり大企業に行きたい、と思うようになりました。

――当時の職場で稼げるようになるのは難しかった？

かおり そうですね。当時は最低賃金レベルで働いて日々の生活にも困っているくらいだったし、職場環境も良くなくて。理不尽で意味不明なルールがたくさんあるし、「若手だから」と言って誰もやりたがらない仕事を押し付けられる。

それもあって、「大企業に行けば、給料だけじゃなくて職場環境も改善されるのかな」という期待もありました。

「私も営業になれば、自分の力で稼げるようになるのかも」と思い、地元の小さな会社に転職

――結局、美容部員は約10か月で辞めるのですよね。それからは、どんなお仕事に就いたのでしょうか。

かおり 営業として、求人広告制作の会社や、社内報を作る会社なんかを転々としていました。

――なぜ営業を？

かおり ナンパ待ちをしていた頃、羽振りの良い方々に「何の仕事してるの？」と聞いたら、営業職の人が多かったんですよ。当時は営業って何をするのか全然分かっていなかったのですが、「私も営業になれば、自分の力で稼げるようになるのかも」と思って。

本当は大企業に入りたかったけど、営業未経験では難しかったので、地元の小さな会社からスタートしました。

「営業に必要なものでも、経費はなるべく使うな」転職後の会社で直面した“理不尽なルール”

――転職後の職場環境はどうでしたか？

かおり やっぱり、理不尽なルールがある会社は多かったですね。「営業に必要なものでも、経費はなるべく使うな」とか。営業目標を達成したときの景品が、なぜか「養命酒」だったときもありました（笑）。あとは、オフィスが汚いところもあって……。なんというか、会社の環境が良くなかったです。

――人間関係はどうでしたか。

かおり 絶対に逆らっちゃいけない人がいる会社はありました。小さい会社ならではだと思うのですが、営業社員が私とベテラン社員1人しかいなくて。そのベテラン社員がとにかくクセの強い人で、その人のやり方に逆らうと、職場にいられなくなるんですよ。

他にも、成績が良いと足を引っ張られたり、ちょっとしたミスでも理不尽に怒鳴られたり。

もちろん、どんな会社にも独自のルールや、どうしても馬が合わない人はいると思います。でも、大企業なら異動など逃げる手段があるし、なにより厳しい選考を受けて入社している人たちばかりだから、“やばいやつ”がいる確率は低いんだろうな、と思っていました。

「これなら私も対象じゃん！」と大企業の営業職に応募→入社後に感じたカルチャーショック

――その後、27歳のときに外資系の大手企業への転職を果たします。

かおり 大企業の営業職って、「TOEIC何点以上」といった、営業以外のスキルや経験を求めるものが多いんですよ。それで今まで応募できなかったんですけど、ある時「営業経験3年以上と自動車免許があればOK」という求人を見つけて。「これなら私も対象じゃん！」と、すぐに応募しました。まさか受かるとは思っていなかったので、内定をもらったときは嬉しかったですね。

――憧れだった大企業に入ってみて、驚いたことはありましたか？

かおり カルチャーショックだらけでした。まず、給料が全然違う。ほぼ残業していない初月から手取りが10万円以上アップしたので、びっくりしましたね。

あと、働いている人も働き方も全然違いました。なんというか、みんな余裕があるんですよ。営業と言っても、すでに関係を築いている営業先に行って、楽しそうに雑談して帰ってくる感じで。

前の会社では、自転車で1日30件以上飛び込み営業をしていたので、勤務中は一息つく暇もなかったけど、大企業の人たちは休憩時間をしっかりとるし、土日はしっかり休むし、営業先への移動中にお茶したりお昼寝したりするし。

「突然クビを言い渡されて、会社を去っていく人も…」入社後に気づいた大手外資系企業で働くことの“厳しさ”

――これまでの職場からは信じられないような働き方だったんですね。

かおり 経費はしっかり出してくれるし、オフィスもすごくきれい。優しい人ばかりで、理不尽に怒鳴る人はいない。それに、産休・育休制度も手厚くて。一般的なものに加えて、独自の制度もあるんですよ。

転職したての頃は「なんて優雅な仕事なんだろう」「ブラック企業から来た私からすると、ちょっと甘いな」なんて思っていました。

でもだんだんと、「私は本当の意味での“仕事の厳しさ”を知らなかったな」と思い知らされました。

――本当の意味での仕事の厳しさとは？

かおり それまでの私は、会社の細かいルールを守るとか、理不尽に耐えるとか、休まず働くとか、そういうことを「仕事の厳しさ」だと思っていました。

でも転職してからは、そういう厳しさはなくなったけど、常に目に見えないプレッシャーを感じるようになったんです。

営業成績を達成できなくても怒る人はいないし、仕事で何かやらかしたら、みんな優しく慰めてくれる。でも、外資系なので、突然異動を言い渡されたり、席がなくなったりすることがある。気がつかない間に、自分の居場所がなくなっているかもしれないんです。

実際に突然クビを言い渡されて、会社を去っていく人もいました。私も最初の数年は全然営業成績があがらなくて、ヒヤヒヤしましたね。

契約が取れなくて悩んだことも…それでも外資系企業が「自分に合っている」と感じる理由

――営業成績をあげないと自分もクビになるんじゃないかと。

かおり 先輩たちと同じように営業しているはずなのに、先輩たちはどんどん契約をとって、私は全然とれない。一体何が違うんだろうって頭を抱えました。

今だから分かるのですが、先輩たちは営業先で、“雑談”と見せかけて、大事なことを話していたんですよね。私は汗水垂らして必死にお願いするのが営業だと思っていたから、それに気づくのに時間がかかってしまいました。

――外資系ならではのプレッシャーに嫌気が差すことはなかったですか。

かおり 辛い時期もありましたけど、今はこの環境でよかったなと思っています。

――なぜ、良かったと思うのでしょうか？

かおり 成果を出した人が良い席に座れる。椅子取りゲームで、瞬発力がある人が勝つ。とっても分かりやすいじゃないですか。少なくとも、私には合っているな、と思っています。

（仲 奈々）