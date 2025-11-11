横浜FMがFW宮市亮のコンディションについて報告「安全と健康を最優先に、慎重にサポートを」
横浜F・マリノスは11日、FW宮市亮のコンディションについてクラブ公式サイトで報告した。
それによると、宮市は10月14日の練習中に脳震盪を受傷。今シーズン複数回の受傷となるため、今回も専門医を受診し、慎重に復帰に向けたプログラムを実施しているという。
クラブは「脳震盪が診断された、あるいはその疑いがある場合には、再発を防ぐため段階的復帰プログラムを実施することが、JFAの医事ガイドラインでも推奨されております」とした上で、「横浜F・マリノスとしても、選手の安全と健康を最優先に、慎重にサポートを続けてまいります」と表明。「引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
宮市は今季J1リーグ戦で現在22試合に出場。直近3試合はベンチ外だった。
