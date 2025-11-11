唐辛子まみれの真っ赤な羊肉!?　池袋で味わうヤミツキ町中華とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋駅の中華料理店『中華萬来（バンライ）』です。

食事も飲みも駅ナカで叶う絶品町中華

麺、飯、つまみとメニューがわんさかあって、中途半端な時間でもきちんと食事ができるし、昼飲みだってウェルカム。そんな懐深き町中華の姿を駅の構内で見つけた。

しかも厨房から運ばれてくる料理の味はどれもあっぱれで、レバニラ炒めに挑んでみれば、クセがなくプリッとした歯応えが鮮度の証。町中華らしい王道メニューに加え、四川の味もオンメニュー。

四川スパイシー羊肉1280円、萬来焼餃子（5個）440円

『中華萬来（バンライ）』（手前）四川スパイシー羊肉 1280円 花椒の爽やかな香りが羊肉の風味とマッチ （奥）萬来 焼餃子（5個） 440円 毎日店で仕込む冷凍しない生餃子。キャベツや白菜など野菜の食感と甘みが膨らむ

夜の名物である「四川スパイシー羊肉」は、現地の数種類の唐辛子を駆使し、香ばしさとまろやかな辛さが紹興酒を進ませる。

ちなみにほとんどの料理がテイクアウトできるので自宅で楽しむのも大いにあり。寄り道じゃない！腹ペコも飲んべえもこの味を求めてわざわざ池袋駅にやって来たくなる。

『中華萬来（バンライ）』マネージャー 石井宏忠さん

マネージャー：石井宏忠さん「酒もチューハイ、ワイン、焼酎など種類豊富に用意！」

『中華萬来（バンライ）』

イケチカダイニング『中華萬来（バンライ）』

［店名］『中華萬来（バンライ）』

［住所］東京都豊島区西池袋1-1-25地下1階イケチカダイニング

［電話］03-5956-0121

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか池袋駅直結

※画像ギャラリーでは、油淋鶏やネギチャーシューなどが付いた「ちょい飲みセット」の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

