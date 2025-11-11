aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、Instagramを更新。日本の路上をキュートなコーディネートで歩く姿を公開した。

【写真】ピザまんのチーズが見事に伸びる！夜の街を闊歩するカリナ①②【写真】aespa日本アリーナツアーの様子

■aespaカリナ、夜の街をヘソ出しルックで歩く

10月から日本アリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』で4都市を巡っているaespa。投稿された写真はその合間に撮影されたものなのか、ネオンが輝く夜の街を、カリナは変装もせずに素顔で歩いている。

カリナが手にしているのは、コンビニで販売されているものだと思われるピザまん。中に入っているチーズを見事に口で伸ばし、その食感を味わった。

着用しているのは、カリナがブランドアンバサダーを務めるMLB Koreaのアイテム。ヘソ出し丈のホワイトのインナーにベビーピンクのダウンジャケット、グレーのフリルスカートという淡い色合いのコーディネートをキュートに着こなした。そして4枚目からは、猫耳の帽子をすっぽりと装着。しゃがんで落ち葉を拾ってみたり、無邪気に振る舞っている。

またもうひとつの投稿では、猫耳デザインの帽子は共通しているものの、オールブラックのコーディネートでクールな印象を放った。

