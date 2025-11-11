官僚あるある? 林野庁職員が“許せない”瞬間″とは? - 「存在を消される」「不覚にも爆笑」とショート動画に反響
農林水産省の職員による、個性的な投稿で人気のYouTubeチャンネル・BUZZMAFF ばずまふ（農林水産省）。ショート動画で投稿された、森林に関する業務を扱う「林野庁」の職員の許せない瞬間が話題に……!?
※画像は「BUZZMAFF ばずまふ（農林水産省）」(@BUZZMAFF)より引用
「農林水産省」の呼び方について、許していく職員さん。英語の略称である「MAFF」、英語の正式名称「Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries」も許していきます。
さすが、森林や木材の専門部署だけあって、ほのぼのとした優しそうな職員さん……と思ったら??
「農水省」で怒りが炸裂!? あ、そっか、「林」がないからか!!
この動画に対し、「不覚にも爆笑してしまいました」「林がなくなるからかｗ」「存在を消される略称は確かに嫌だ」と笑いが抑えられない人の声や、「共感し過ぎて笑いました」と、林野庁の人による共感のコメントも。
思わず笑ってしまい、どこか温かみのある動画に心をつかまれた人は、ほかのコンテンツも視聴してみては?
