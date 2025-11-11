〈手取り12万円の“ブラック企業”勤務→大手外資系企業に転職→「年収4000万円のバリキャリ女子」になった34歳OLが語る、“憧れの大企業”に就職するまでの道のり〉から続く

今年9月に自身初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』（KADOKAWA）を上梓した東堂かおりさん（34）。外資系の大手企業で働きながら、チャンネル登録者数18万人超のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」を運営し、会社経営者としても活躍。現在の年収は4000万円を超えるという。

【特別グラビア】スーツ姿が美しすぎる…年収4000万円の大手外資系OL（34）の“撮りおろしグラビア”をすべて見る（写真多数）

大学卒業後に“ニート生活”や手取り12万円の“ブラック企業”勤務などを経験したあと、憧れの大企業に入社したかおりさんは、27歳で新築マンションを購入。順風満帆な生活を送っていた彼女だが、虚無感を抱えてYouTubeを始めることになる。かおりさんは当時どんな虚しさを感じていたのか。YouTubeを始めたことで生活はどのように変化したのか。本人に話を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



東堂かおりさん ©三宅史郎／文藝春秋

◆◆◆

27歳で大手外資系企業に転職→入社直後に3LDKの新築タワマンを購入

――かおりさんは、外資系の大手企業に転職した27歳のときに、新築のマンションを購入したそうですね。

東堂かおりさん（以下、かおり） はい。入社の数か月前から購入を検討し始めて、入社直後に3LDKのマンションを購入しました。その時は結婚する予定なんて全くなかったのに（笑）。

――どうして、一人暮らしで3LDKのマンションを購入したのでしょう？

かおり どこまで行っても見栄っ張りなので……。やっと憧れの大企業に入って、一人でも新築マンションのローンを組めるようになったから、「自分だけの城」が欲しかったのもあります。

――購入したのはどんなマンションなのですか？

かおり 戸数がめちゃくちゃあって、ロータリーやエントランスが広い大型マンションです。中にはコンシェルジュがいて、フィットネスルームやキッズルームもあって。設備や家具なども含めて、5500万円で購入しました。

「お金を払い続けるのはもったいない」なぜ賃貸マンションに住まなかったのか

――賃貸マンションに住むという選択肢もあったと思いますが、なぜそうしなかったのでしょうか。

かおり 私の実家が、地主なんですよ。だから、物心ついた頃から「自分の土地がある」「持ち家がある」のが当たり前でした。大学生の頃や、就職してからは、賃貸マンションで一人暮らしをしていたこともありましたが、「自分のものにならないのに、お金を払い続けるのはもったいないな」っていつも思っていたんです。

でも当時はローンを組めるような社会的な信用も、購入できるお金もなかったから、「買いたいのに買えない！」ってイライラしてました（笑）。

――イライラしていた？

かおり 私、我慢できない性格なんですよ。普通の感性なら、欲しいものがあってもそれが自分の身の丈にあわないと思ったら、諦めますよね。

でも私はそれができない。我慢すると、イライラして自暴自棄になって、暴食したり、好きでもないお酒を飲みすぎたりしちゃうんです。で、結局お金がなくなっていく。

だから、私の場合は「買えないから諦める」じゃなくて、「買える自分になる」道を選択しなきゃいけないんです。

数年前までは「お前やばいよ」って言われるような人生だった

――給料の高い外資系の企業に転職したことで、「買える自分」になれたわけですね。

かおり 私、数年前まで「お前やばいよ」って言われるような人生を送っていたんですよ。人に話すのがためらわれるような失敗もたくさんやらかしてるんです。

思い立ったら、良くも悪くも即行動しちゃうタイプで。行動するときは、何も考えていない。とにかく思いついたことに手を出してきました。

例えば、「貧乏から抜け出したい」と思ったら、キャバクラで働いてみたり、レンタル彼女をやってみたり、お金に余裕がある人と付き合ってみたり、転職を繰り返してみたり。「これなら貧乏から抜け出せるんじゃない？」と思ったことを、片っ端から試していきました。

「仕事が評価されて年収は大幅アップして…」望んだ人生を歩んでいるのに“心が満たされなかった”ワケ

――たくさんの行動と失敗を繰り返した結果、望んだ人生を歩めるようになったと。

かおり そうなんです。でもなぜか、全然満たされていない自分がいたんですよね。入りたかった会社に入れて、仕事が評価されて年収は大幅アップして、欲しいものは我慢せず買えるようになったはずなのに。

そんな時に、YouTubeを見ていたらヒカルさんの動画が流れてきて。大勢の人に囲まれて、楽しそうに過ごしている姿を見て、無性にさみしくなったんですよね。

――なぜさみしくなったのですか？

かおり 私はヒカルさんと同い年なのに、彼にはたくさんの友達がいて、私にはいない。LINEに来るメッセージは、ほとんど母親から。平日は仕事があるからまだいいんですけど、土日は特にむなしくなってしまって。

友達がいなくても、趣味があれば充実していたのかもしれませんが、それもなくて。当時は、化粧してスーパーに行って、食べたいもの買って、車の中で食べて、座席を倒して寝るのが毎週土日のルーティンになるくらい、やることがなかった。「何この人生？」と思って、ただただ虚無感を抱えていましたね。

「いい感じの動画が撮れそうだぞ」新築3LDKのマンションでOLルーティン動画を投稿

――それが、YouTubeを始めるきっかけとなったのでしょうか。

かおり そこまで明確に「YouTubeを始めたい」と思っていたわけではないけど、とにかく誰かと繋がりたいな、とは思っていました。

昔ブログをやっていたことがあるのですが、誰かがコメントを書いてくれるのが嬉しくて。顔も知らない人だけど、反応をもらえた、この瞬間はつながれた、と思えたんですよね。

あとは、趣味にもなったらいいな、と思ってYouTubeを始めました。

――最初は、どんな投稿から始めたのでしょうか？

かおり 「OLルーティン」ですね。研究のために、同じ年代の女性の動画をいろいろ見ていたら、OLルーティンをやっている人が多くて。しかも、どれもよく再生されていたんです。

毎日の日課を動画にするなら、初心者の私にもできそうだし、私は新築3LDKのマンションに住んでいるから、いい感じの動画が撮れそうだぞ、と。

「あれ、私画面に向かって話すの得意かもしれない」YouTubeを始めて自分の特技に気づいた

――新築3LDKのマンションは見たいですね。

かおり ただ、このときはまだキャラが確立できていなかったから、必要最低限にしか喋っていないんですよ。部屋の中やルーティンを紹介するだけで。

――現在のトーク中心の動画からは、考えられないですね。

かおり 最初は話すことを事前にメモして、しゃべる練習をして、何度も撮り直しながらやっていました。

でもやっているうちに慣れてきて、「あれ、私画面に向かって話すの得意かもしれない」って気づいたんです。YouTubeを始めていなかったら、自分の特技にも気づけなかったかもしれません。

「つまらない人生じゃなくなった」YouTubeを始めたことで生活はどのように変化したのか？

――仕事をしながらYouTubeを更新するのは、大変では？

かおり これまでダラダラ何時間もネットサーフィンしていた時間が、YouTubeの撮影や編集に置き換わっただけなので、全く大変ではないんですよ。

それに、「稼ごう」と思ってYouTubeを始めたわけではないし、「やりたい」という自分の気持ちに従って行動しているからか、何度撮り直しになっても、再生回数があんまり伸びなかったとしても、楽しいし飽きないんですよね。

――YouTubeが趣味になった？

かおり まさにそうです。これまで趣味らしい趣味がなかったからこそ、「やっと私にものめり込むものができた」「つまらない人生じゃなくなった」と嬉しくて。

仕事終わりに2、3時間ぐらい撮影して、そこから朝まで編集して、少し寝て会社に行く、なんてこともありました。

――どのくらいのペースで動画を投稿していたのですか？

かおり 今も昔も、月に2、3本ぐらいです。マメに更新しているわけじゃないのに、どんどん登録者数が増えて、つながりも増えていってありがたいですね。

「ボーナスが260万円動画」がバズって登録者数が急増

――初めて動画が「バズった」と感じたのは、いつですか。

かおり 2022年の夏だったと思います。ボーナスが260万円出たって動画を公開したら、1週間くらいかけてじわじわ伸びていって。毎日のように、登録者数が2000人くらい増えていきました。

――ボーナス260万円は、インパクトが大きいですね。

かおり そうですね。「外資系の大企業勤務」や「年収1000万円超えOL」というのも、YouTubeではすごく武器になりました。

YouTubeで月収やボーナスを赤裸々に公表→同じ会社の人に「こいつ◯◯の社員だ」とバラされ…

――外資系の大企業勤務という肩書きが、YouTubeの再生数や登録者数にも影響した？

かおり それは間違いなくあると思います。あと私、動画の中で結構強気なことを言っているんですよ。それでも炎上しないのは、「外資系でバリバリ売上を挙げている営業職のOL」っていうイメージがあるからだと思うんです。

もし私が、今でも男性に奢ってもらう生活をしていたり、低賃金でブラック企業で働いていたりしたら、「何こいつ」と思う人も多いはず。大企業勤務で自分で稼いでいる実績があるから、強気の発言も受け入れられやすいのかな、と思っています。

――そのYouTubeが会社にバレてしまったそうですね。

かおり 登録者数が2万人を超えたくらいのとき、会社の若い子が偶然、私のチャンネルを見かけたみたいで。そこから一気に広がって、動画のコメント欄で、同じ会社の人に「こいつ◯◯の社員だ」とバラされたこともありました。

――同じ会社なのに、どうしてそんなことを……。

かおり 真面目で正義感が強い人が多いので、「顔出してこんな活動して、会社はちゃんと把握しているの？」と心配だったのかもしれませんね。月収やボーナスを赤裸々に公表したり、捉え方によっては会社の愚痴のような動画も投稿していたので。

偉い人から突然「誰もいないときにお話ししましょう」と…会社に“身バレ”した結果

――会社からは何か言われましたか？

かおり 偉い人から、突然「誰もいないときにお話ししましょう」と呼び出されて。最初は「仕事でとんでもないミスをしてしまったか」「ついにクビを切られるのか」とビクビクしていました。そしたら、YouTubeのことだと。

――どんな話をしたのでしょうか。

かおり 会社としてはYouTubeをやめてほしい、続けたいなら退職してほしい、という雰囲気でした。でも法律や会社の規則を破っているわけじゃないし、表彰されるくらいの営業成績を残していて仕事にも影響は出ていないから、私は仕事もYouTubeもやめるつもりはなくて。

――どう対応したのですか。

かおり 弁護士に対応方法を聞いて、自分で会社と交渉しました。その結果、「あまり過激な発信はしないように」と注意されたものの、副業申請を出せば認めてもらえることになって。今は、会社公認でYouTuberをやっているので安心してください（笑）。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

〈大手外資系企業で働く「年収4000万円のバリキャリOL」が、“高収入でも大企業勤務でもない男性”と結婚した理由「これまでの私の価値観では考えられない」〉へ続く

（仲 奈々）