　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 88974　　　 1.7　　　 44820
２. <1540> 純金信託　　　　 12893　　 128.5　　　 19855
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8650　　 -10.7　　　 53160
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　8352　　 -29.4　　　　5760
５. <1579> 日経ブル２　　　　7386　　 -23.5　　　 482.3
６. <1321> 野村日経平均　　　6736　　　14.6　　　 53070
７. <1360> 日経ベア２　　　　4137　　 -42.2　　　 141.3
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　3437　　　12.1　　　 682.0
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　3213　　 199.7　　　165200
10. <1306> 野村東証指数　　　3053　　　27.0　　　3485.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2137　　　11.1　　　　2530
12. <314A> ｉＳゴールド　　　2063　　 116.9　　　 302.9
13. <1571> 日経インバ　　　　1935　　 506.6　　　　 413
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1383　　　-6.6　　　　5320
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1369　　 -11.0　　　 68830
16. <1542> 純銀信託　　　　　1357　　 125.0　　　 23225
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1236　　　32.5　　　 58750
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1225　　 -26.6　　　　 232
19. <2244> ＧＸＵテック　　　1045　　　27.1　　　　3165
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　 870　　 -62.0　　　 52880
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 861　　　 6.2　　　2150.0
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 832　　　25.9　　　 760.7
23. <200A> 野村日半導　　　　 774　　 360.7　　　　2319
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　 754　　 -27.3　　　 39940
25. <1328> 野村金連動　　　　 753　　　33.3　　　 15220
26. <1330> 上場日経平均　　　 716　　　40.9　　　 53120
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 672　　 -39.2　　　　2403
28. <1358> 上場日経２倍　　　 618　　　-7.2　　　 84800
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 553　　 -17.3　　　 61530
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 530　　　19.4　　　 30390
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 513　　 -17.3　　　　1109
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 508　　　13.9　　　 650.8
33. <2243> ＧＸ半導体　　　　 457　　 -35.0　　　　2628
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 444　　　23.3　　　 53140
35. <1489> 日経高配５０　　　 383　　 -64.3　　　　2624
36. <1398> ＳＭＤリート　　　 372　　 -61.7　　　2056.0
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 368　　 201.6　　　 10415
38. <1541> 純プラ信託　　　　 367　　　56.8　　　　7356
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 321　　　26.4　　　 28345
40. <1615> 野村東証銀行　　　 308　　 -39.8　　　 469.2
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 283　　 424.1　　　 371.7
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 263　　　18.5　　　 25590
43. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 252　　 223.1　　　3523.0
44. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 223　　 -51.9　　　105300
45. <1595> 農中Ｊリート　　　 220　　 233.3　　　2042.5
46. <1308> 上場東証指数　　　 210　　 -38.8　　　　3443
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 171　　　-6.0　　　 182.2
48. <1546> 野村ダウＨ無　　　 160　　 180.7　　　 71040
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 156　　　-3.1　　　 52610
50. <2516> 東証グロース　　　 153　　 -25.7　　　 558.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース