ETF売買代金ランキング＝11日前引け
11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 88974 1.7 44820
２. <1540> 純金信託 12893 128.5 19855
３. <1458> 楽天Ｗブル 8650 -10.7 53160
４. <1357> 日経Ｄインバ 8352 -29.4 5760
５. <1579> 日経ブル２ 7386 -23.5 482.3
６. <1321> 野村日経平均 6736 14.6 53070
７. <1360> 日経ベア２ 4137 -42.2 141.3
８. <1568> ＴＰＸブル 3437 12.1 682.0
９. <2036> 金先物Ｗブル 3213 199.7 165200
10. <1306> 野村東証指数 3053 27.0 3485.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 2137 11.1 2530
12. <314A> ｉＳゴールド 2063 116.9 302.9
13. <1571> 日経インバ 1935 506.6 413
14. <1329> ｉＳ日経 1383 -6.6 5320
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1369 -11.0 68830
16. <1542> 純銀信託 1357 125.0 23225
17. <1326> ＳＰＤＲ 1236 32.5 58750
18. <1459> 楽天Ｗベア 1225 -26.6 232
19. <2244> ＧＸＵテック 1045 27.1 3165
20. <1320> ｉＦ日経年１ 870 -62.0 52880
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 861 6.2 2150.0
22. <1655> ｉＳ米国株 832 25.9 760.7
23. <200A> 野村日半導 774 360.7 2319
24. <1545> 野村ナスＨ無 754 -27.3 39940
25. <1328> 野村金連動 753 33.3 15220
26. <1330> 上場日経平均 716 40.9 53120
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 672 -39.2 2403
28. <1358> 上場日経２倍 618 -7.2 84800
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 553 -17.3 61530
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 530 19.4 30390
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 513 -17.3 1109
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 508 13.9 650.8
33. <2243> ＧＸ半導体 457 -35.0 2628
34. <1346> ＭＸ２２５ 444 23.3 53140
35. <1489> 日経高配５０ 383 -64.3 2624
36. <1398> ＳＭＤリート 372 -61.7 2056.0
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 368 201.6 10415
38. <1541> 純プラ信託 367 56.8 7356
39. <2631> ＭＸナスダク 321 26.4 28345
40. <1615> 野村東証銀行 308 -39.8 469.2
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 283 424.1 371.7
42. <2559> ＭＸ全世界株 263 18.5 25590
43. <1305> ｉＦＴＰ年１ 252 223.1 3523.0
44. <1557> ＳＰＤＲ５百 223 -51.9 105300
45. <1595> 農中Ｊリート 220 233.3 2042.5
46. <1308> 上場東証指数 210 -38.8 3443
47. <1356> ＴＰＸベア２ 171 -6.0 182.2
48. <1546> 野村ダウＨ無 160 180.7 71040
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 156 -3.1 52610
50. <2516> 東証グロース 153 -25.7 558.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
