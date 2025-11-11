昨年SC相模原でプレーしたブラジル人FWブルーノ・サントス

昨年、SC相模原でプレーしたブラジル人FWブルーノ・サントスが、再び日本でのプレーを目指しているようだ。

サントスはブラジル2部リーグなどで多くのクラブを渡り歩くキャリアを積み、2024年に相模原へ入団。11試合で1ゴールの記録を残したが、夏に家族の事情としてブラジルへ帰国していた。その後はアルチスウFCと契約して、期限付き移籍でヴォルタ・レドンダやグアラニでプレーしたが、10月末で期間満了によりアルチスウFCに戻っている。

ブラジル3部で16試合6ゴールを決めたサントスについて、ブラジルメディア「Mercado da bola」のルーカス・ロソファ記者は、グアラニは契約延長を申し出たものの、給与がドル建てであることなど条件面で来季も留めるのは難しく、来年夏までアルチスウFCとの契約を残すサントスは再び日本でのプレーすることを前向きに捉えているとした。また、「代役を探し始める」とも報じている。

相模原では約半年間のプレーに留まり日本で腰を据えることができなかったサントスだが、Jリーグのクラブで獲得に手を挙げるクラブは現れるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）