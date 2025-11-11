スピードワゴン井戸田の美人妻、1歳長男の「すっかり男の子な顔」ショット公開「成長早い」「1人で立ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「すっかり男の子な顔」1歳長男の姿
蜂谷は「すっかり男の子な顔」と長男のショットを公開。1人で立った状態で、水色のセットアップ姿に、スタイを着けた姿を披露している。
この投稿には「大きくなってる」「もうすぐお兄ちゃんだね」「成長早い」「しっかり1人で立ってる」などといった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
