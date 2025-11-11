中澤裕子、娘とのミセスライブ参戦ショット公開「楽しんでるの伝わる」「推しが同じで嬉しい」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】元モーニング娘。でタレントの中澤裕子が11月10日、自身のInstagramを更新。中学生の娘とMrs. GREEN APPLEのライブに参戦したことを公開し、反響が寄せられている。
【写真】52歳元モー娘。「楽しんでるの伝わる」中学生娘とのライブショット
中澤はMrs. GREEN APPLEの「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」福岡公演に娘と参戦したことを報告。ライブは「終演後の余韻が半端ない感じ『楽しかった！』が一番最初に出た言葉に、とにかく最高でした」とつづり、ツアーグッズのリンゴ型のライトを娘と一緒に手に持つショットを投稿している。
この投稿に「ミセスいいな」「モー娘。のライブも同じ気持ち」「お気に入りの曲知りたい」「推しが同じで嬉しい」「楽しんでるの伝わる」などとコメントが集まっている。
中澤は2012年4月にIT関連企業社長と結婚し、同年11月に第1子長女、2015年5月に第2子長男を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中澤裕子、娘とミセスのライブ参戦を報告
◆中澤裕子の投稿に反響
