浮気のサインは態度に出る。心が揺れている男性が見せる“無意識の変化”
お付き合いが長くなると、彼の態度に「あれ？なんか最近変だな」と感じることってありませんか？もしかしたらそれ、彼に浮気心が芽生えているサインかも。そこで今回は、心が揺れている男性が見せる“無意識の変化”を紹介します。
愛情表現の急激な変化
彼の愛情表現が急激に変化するなら要注意。連絡が取れなくなったり、曖昧な理由のままデートを断られたりすることが増えていませんか？逆に、これまで以上に優しくなったりしていませんか？これは、あなたと距離を置きたい気持ちと、あなたへの罪悪感が入り混じった状態かも。浮気心が芽生えている、もしくは実際に浮気しているサインの可能性アリです。
スマホを見られないようにする
最近、彼がスマホを肌身離さず持ち歩くようになったり、あなたが触ろうとすると嫌がったりしていませんか？また、着信や通知が来ると「仕事の連絡だから」と席を外すことが増えていませんか？急にスマホに対して神経質になって、あなたにスマホを見られないようにする様子が見られるなら、隠したい何かがある証拠と言えるでしょう。
会話内容が変わってくる
心に迷いがある男性は、無意識のうちに会話の内容も変化させてしまうもの。２人の将来の話を避けたがったり、思い出話をしたがらなくなったりする一方で、自分の仕事や趣味の話ばかりするようになるのは、心の変化のサインでしょう。また、そういう時の男性は、あなたの反応を探るような質問をしてくることも増えていくものです。
今回紹介した彼の変化に気づいたら、まずは冷静になることが大切。最初から浮気を疑って問い詰めるのではなく、２人でゆっくり話せる時間を作って、彼の本音を探ってみてくださいね。
