資産7億円の桐谷さん「値上げが気になりません」 影響ない株主優待券の銘柄紹介
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が10日、自身のXを更新し、優待生活の近況を伝えた。
【写真】値上げ気にならない！桐谷さんが吉野家で連日食べるメニュー
連日、優待券を使うために忙しい桐谷さんは、「日立市から都内に帰ってきて、極楽湯の今月までの優待券がまだ2枚あるので、中央線の御茶ノ水で途中下車。らくスパ1010神田(スーパー銭湯)へ行きました。1010は千と十、銭湯と言うわけです」と大好きな銭湯を満喫。
続けて「値上げになっても、極楽湯やマクドナルドや映画の優待は、1枚で1回や1つなので、値上げが気になりません」と値上げの影響がない株主優待券を説明した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
