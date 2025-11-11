²£ÉÍFM¡¢µÜ»ÔÎ¼¤¬Îý½¬Ãæ¤ËÇ¾¿Ìâ»¡¡º£µ¨Ê£¿ô²óÌÜ¡ÄÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¡ÖÃÊ³¬ÅªÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï11·î11Æü¡¢MFµÜ»ÔÎ¼¤¬14Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÇ¾¿Ìâ»¤ò¼õ½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óÊ£¿ô²ó¤Î¼õ½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤âÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦ ¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¾¿Ìâ»¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤áÃÊ³¬ÅªÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢JFA¤Î°å»ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¡£¤½¤Î¤¿¤á¿µ½Å¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡Ö²£ÉÍ F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë ¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë