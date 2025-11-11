¹â»Ô¼óÁê¤ÎÍ¥¾¡ÇÕ¼øÍ¿¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¡¡´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¼óÁê¤ÏÁêËÐÊ¸²½Âº½Å¡×
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï11Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼óÁê¤ÏÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤Ë½÷À¤¬¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡Ö½÷¿Í¶ØÀ©¡×¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£1990Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¿¹»³¿¿µÝ´±Ë¼Ä¹´±¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï½Õ¾ì½ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºåÉÜ¤ÎÂÀÅÄË¼¹¾ÃÎ»ö¤¬É½¾´¼°¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÅÁÅý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï18Ç¯4·î¤ËÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î½÷À»ÔÄ¹¤¬ÅÚÉ¶¾å¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤¬ÃÇ¤é¤ì¤¿¡£