「君だけは手放したくない」男性が素直にそう感じる女性の“共通点”
「君のこと、誰にも渡したくない」--好きな男性から素直に思ってもらえる存在になりたい女性は少なくないでしょう。では、そんな風に男性の独占欲を自然とくすぐるには、何が必要なのでしょうか？そこで今回は、男性の心を惹きつけて離さない女性の“共通点”を紹介します。
どこかミステリアスなところがある
どこかミステリアスな一面を持つ女性は、男性の好奇心をかき立てます。なので、SNSなどを通して自分のすべてをさらけ出すより、少し控えめな印象を与えている方が、男性に「彼女のことをもっと知りたい」と思ってもらえるでしょう。
男友達との距離感が絶妙
明るくて社交的。でも、好きな男性以外の男友達に対しての一線はしっかり守っている。そんな女性は、男性にとって「信頼できる存在」です。安心感とほんの少しの緊張感が、男性の健全な独占欲をかき立てます。
ひとりの時間を充実させている
ひとりの時間を充実させている女性ほど、男性の目には魅力的に映るもの。それに「彼女はとてもモテるんだろうな」とも感じるでしょう。そんな風に自立していて、自分の世界を持っている女性には、男性も本気にならざるを得ないのです。
男性にとって「手放したくない女性」への近道を探しているなら、ぜひ今回紹介した共通点を自己プロデュースのヒントにしてみてくださいね。
