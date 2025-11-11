他の男には渡したくない。男が「独占欲をかき立てられる女性」の共通点
本命の男性には自分のことだけ見てもらいたいもの。そこで今回は、男性が「独占欲をかき立てる女性」の共通点を紹介するので、ぜひ覚えておきましょう。
｜男性のことを常に立てる
男性は一緒にいて居心地よく感じる女性に独占欲を持ちます。中でも、自分を常に立ててくれる女性は一緒にいるだけで自信も持てるため、「独り占めしたい」と思うようになるでしょう。
｜明るくてポジティブな性格
明るくてポジティブな性格の女性はその場の雰囲気を一段と明るくしてくれますし、常に前向きな言動をするため、周りまでポジティブにしてくれます。そうした太陽のような女性も、男性は独り占めしたくなるものです。
｜一途に見せつつ、他の男性の存在を匂わす
一途に想ってくれる女性に、男性はずっとそばにいてもらいたいと願います。でも、その女性が他の男性に意識を向ければ独占欲がくすぐられるでしょう。なので、「ちょっとだけ他の男性の存在を匂わす」ことができれば、いつまでも夢中にさせられるはずです。
｜家庭的な一面をアピール
「料理をするのが得意」「掃除が好き」といった家庭的な一面をアピールできる女性も男性の独占欲をかき立てます。なぜなら、男性はその女性との将来を連想するため。「この女性と結婚したら幸せになれそう」というイメージを膨らませることがポイントです。
束縛するよりも、「他の男には渡せない！」と思わせる方が男性を夢中にさせることができます。ぜひ上手に男性の独占欲をかき立てていきましょうね。
